Les blouses blanches de l'hôpital d'Avignon s'interrogent sur la vaccination obligatoire

Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 le 15 septembre risquent d'être suspendus ou licenciés. Emmanuel Macron a annoncé que les soignants et non-soignants au contact de publics fragiles dans les hôpitaux, les cliniques ou les Ehpad doivent obligatoirement se faire vacciner. À l'hôpital d'Avignon (Vaucluse), la moitié du personnel est vacciné. Cette vaccination obligatoire fait débat dans les couloirs.

Choisir sa mort plutôt que de se faire vacciner

Depuis plus de 20 ans, Frédérique porte la blouse blanche d'aide - soignante. Elle prévient qu'elle attendra le dernier moment pour se faire vacciner... en espérant qu'il ne reste plus assez de doses : "je ne suis pas contre le vaccin mais plutôt pour des alternatives par des traitements. Il y a un an, on demandait au personnel positif de venir travailler sans gants et sans masques et aujourd'hui, on nous menace de licenciement." s'indigne cette aide-soignante. "C'est le droit à la liberté et le secret médical qui sont bafoués. Si je dois mourir, je préfère choisir ma mort plutôt que de me faire injecter quelque chose que je ne connais pas bien".

Pourtant Frédérique a déjà été vacciné contre l'hépatite B : "ça ok, une fois dans la carrière. Mais de là à systématiser pour faire peut-être trois vaccins par an, il n'y a pas assez de recul et pas assez de recherche." Frédérique insiste : "je ne suis pas contre tous les vaccins mais l'ARN Messager, je suis sceptique. Qu'on nous impose le vaccin ça me gène beaucoup". Alors elle envisage de peut-être poser sa blouse blanche : "peut-être que oui. Je suis rentrée dans le métier par vocation mais peut-être que j'abandonnerai mon métier. Peut-être aussi qu'on trouvera un vaccin qui ressemble à celui de la grippe..."

Infirmière vaccinée, car son avis a évolué

Dans les couloirs de l'hôpital d'Avignon, Jessica tente de convaincre ses collègues. Infirmière depuis 11 ans, elle reconnaît qu'elle n'avait "pas l'intention de se faire vacciner, mais mon avis a évolué. Je me suis renseignée, car nous, soignants nous avons les moyens d'informer correctement sur ces vaccins".

Elle explique donc aux autres blouses blanches de l'hôpital : "oui, je suis vaccinée. Je l'ai fait parce que la fin de la pandémie peut passer par ce vaccin. Je ne dis pas que c'est La solution. On ne sait pas si ça va fonctionner à 100%, mais il y a quelque chose avec ce vaccin pour en finir avec la maladie. J'estime qu'en tant qu'infirmière, je devais être vaccinée." Jessica est tout de même gênée par l'obligation de vaccin : "je partage cette rébellion sur l'obligation".

Les soignants non vaccinés au 15 septembre pourront être suspendus ou licenciés a prévenu le ministre de la Santé.