Les bons conseils "détox" pour se remettre des repas des fêtes

Vous avez un peu abusé sur le foie gras, le champagne, les bonnes bûches et les chocolats. Votre foie a été mis à rude épreuve. Un pharmacien et un conseiller en huiles essentielles valentinois nous donnent des conseils pour se sentir mieux

Valence, France

Vous vous sentez lourd, vous avez le ventre ballonné, des maux de tête et même des boutons. Voici les alertes que vous envoie votre corps pour vous dire qu’on a peut-être un peu abusé des repas trop gras ou sucré.

Utiliser des draineurs

Gilles Brault-Scaillet est pharmacien à Valence selon lui après les fêtes la seule solution est de nettoyer notre corps : "Les repas des fêtes ont complètement infecté notre foie, nos reins, les intestins et la vésicule biliaire" selon lui c’est donc la bonne occasion pour utiliser des draineurs :"Il y a des plantes très connues comme _le fumeterre, le boldo, ou encore le pissenlit qui sont parfaites pour la détox_" explique le pharmacien.

L’huile essentielle de citron

Il est aussi possible d’utiliser de huiles essentielles comme la mente-poivrée ou encore le citron préconise Jacky Maillefaud conseiller en huiles essentielles à Valence "le citron à la dose d’une goutte sur de la mie de pain par exemple permet une régulation du foie et aussi de tout le domaine hépatique". Néanmoins comme l’explique Jacky Maillefaud "il faut bien demander à un spécialiste la posologie, les huiles essentielles doivent être utilisées avec précaution". Et vous pouvez aussi, bien sûr, manger des fruits, des légumes, boire beaucoup d’eau et de tisanes.