Les bons gestes à adopter pour éviter les virus en cette fin d'année

Cette année encore, il va falloir faire avec le Covid pour les fêtes de fin d'année. À cette épidémie s'ajoute celle de la grippe et celle de la bronchiolite. Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) comprend la lassitude des Français mais rappelle qu'il y a quelques gestes simples à respecter.

Est-ce qu'il faut, comme vous ce matin, remettre le masque ?

Si on porte le masque, c'est pour se protéger, pour protéger les autres et notamment les plus fragiles. Donc il y a des situations où il vaut mieux effectivement porter le masque, surtout quand on est soi-même enrhumé ou proche de personnes fragiles. On évite l'accolade, on peut trouver d'autres gestes d'affection.

Je crois que c'est important malgré tout de nous retrouver toutes et tous pendant les fêtes. C'est un moment de paix, festif et de rassemblement. Donc il ne faut surtout pas empêcher cela mais avoir une forme de vigilance et finalement prendre soin et être attentifs à celles et ceux qui nous sont proches.

Des rassemblements comme ceux pour fêter la qualification de la France en finale de la Coupe du monde, ça vous inquiète ?

On rappelle depuis longtemps l'importance des gestes barrières. Aujourd'hui, on constate une forme d'usure. Et donc nos messages, ça reste la responsabilisation et la solidarité. C'est tout simplement ce geste simple qui est de se protéger, de protéger les autres. Donc continuons à faire passer ses messages de vigilance.

On est pratiquement depuis trois ans en crise et c'est légitime que les gens fatiguent. Et pourtant, il faut continuer. Le match n'est pas fini, donc l'important c'est aujourd'hui de dire ce sont des gestes tout simples : se laver les mains, aérer une pièce, et puis garder bien sûr toujours le contact, mais avec la prudence qui est nécessaire.

Je rappelle quand même qu'aujourd'hui il y a près de 60 personnes en réanimation dans la région dont 30 qui y sont entrées pour des raisons de Covid. Donc là, le risque et sérieux. Pour le Covid, comme pour la grippe, j'invite toutes celles et tous ceux qui le peuvent, à partir de douze ans et avec une attention toute particulière pour les plus âgés, les patients qui ont des maladies chroniques ou qui sont immunodéprimées, à se faire vacciner. La vaccination est aujourd'hui le meilleur rempart contre les formes graves.