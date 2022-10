Les bornes de téléconsultation critiquées par les médecins généralistes d'Ille-et-Vilaine

Face aux déserts médicaux, les bornes de téléconsultation qui permettent d'avoir un rendez-vous rapide voient le jour en Bretagne, dans les pharmacies, magasin mais aussi dans les résidences pour personnes âgées . 50 machines sont installées en Bretagne. Cédric Fabre, médecin à Gévezé, président en Ille-et-Vilaine du syndicat de médecins MG France et secrétaire général adjoint de l'Union régionale des professionnels de santé en Bretagne, était invité de France Bleu Armorique ce mardi à 7h45. Il explique pourquoi, selon lui, ces bornes de téléconsultation posent problème.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Pourquoi émettez-vous des réserves sur ces bornes de téléconsultation ?

Cédric Fabre : Si elles permettent de répondre à un problème immédiat de l'accès aux soins, qui est non négligeable dans beaucoup d'endroits d'Ille-et-Vilaine, en revanche, le problème qui se pose est pour le suivi des patients après leur téléconsultation. Une fois qu'ils ont consulté un médecin en ligne, s'il y a des examens complémentaires, de la biologie, une radiologie, la question est : qui gère la suite de cette téléconsultation ? Par exemple, l'accès à l'imagerie ou à la biologie n'est pas la même à tous les endroits du département, donc les délais ne seront pas les mêmes selon l'examen demandé. Vers qui le patient va se tourner pour sa prise en charge après sa téléconsultation ?

Vous craignez aussi que ces bornes se substituent aux visites chez un médecin généraliste ?

Sur les territoires, de plus en plus de professionnels de santé libéraux se sont organisés pour répondre au problème de l'accès aux soins et des soins non programmés, notamment via les communautés professionnelles territoriales de santé. Mais ces cabines de téléconsultation s'implantent un peu de manière sauvage.

Ces implantations sont censées être régulées...

Oui mais dans certains cas, il y a des contournements de la loi, par exemple, les centres de santé ne sont pas soumis à l'avenant neuf. Normalement, l'avenant neuf permet à un médecin de faire 20% maximum de son activité en téléconsultation. Les médecins qui travaillent en centre de santé ne sont pas soumis à cet avenant donc on a eu le cas en Ille-et-Vilaine de télécabine dont les médecins travaillent en centre de santé à Paris, Strasbourg ou Toulouse et qui pouvaient faire autant de téléconsultation qu'ils voulaient, ce qui désorganise ce qui est mis en place dans notre département par les libéraux locaux.

On entend vos inquiétudes mais dans les cas où on veut juste renouveler une ordonnance ou avoir une prescription pour une maladie bénigne, ces bornes de téléconsultation sont pratiques...

Il ne faut pas tout voir en noir. Effectivement, elles permettent de répondre à un besoin, on est tout à fait conscient de ça. Il y a un vrai problème de démographie médicale, d'accès aux soins pour beaucoup de patients, dans de nombreux endroits d'Ille-et-Vilaine et plus généralement en Bretagne. Donc ça peut être ça peut être un des maillons de la chaîne mais il faut être conscient aussi du côté rustine de cette téléconsultation. Elle ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la prise en charge, ça doit rester exceptionnel ou ponctuel pour une angine, un truc un peu bénin. Par contre, on ne peut pas faire du suivi d'une pathologie chronique par exemple.