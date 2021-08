Le département des Bouches-du-Rhône sera touché ce mercredi par un épisode de pollution à l'ozone

Avec les températures élevées et le peu de vent ces derniers jours, le département des Bouches-du-Rhône va être touché mercredi par un épisode de pollution à l'ozone. La préfecture conseille aux personnes vulnérables d'éviter le sport en plein air et de privilégier les transports en commun.

La qualité de l'air se dégrade sur une partie de la région Provences Alpes-Côte d'Azur, avec les fortes températures, le soleil et peu de vent. Le département des Bouches-du-Rhône va être touché demain, mercredi, par un épisode de pollution à l'ozone.

La préfecture des Bouches-du-Rhône conseille aux personnes vulnérables et sensibles d'éviter le sport en plein air et de privilégier les transports en commun. Pensez également a aérer tous les jours votre logement. Les concentrations en ozone devraient rester élevées sur le département jusqu'à jeudi et l'épisode de pollution devrait toucher également le Var et le Vaucluse.