Les Bretons de My Human Kit essèment jusqu'au Japon

Nicolas Huchet et Pauline Théophane, de My Human Kit à Rennes

Tous les projets de My Human Kit sont à la fois innovants et utiles pour le quotidien des personnes en situation de handicap, et c'est le cas des objets présentés au Japon, au mois de mai dernier. Une quinzaine de salariés et bénévoles de l'association se sont rendus à Tokyo pour participer à fabrikarium. On les appelle des "makers", c'est-à-dire des bricoleurs, et ils ont ainsi participé à une rencontre avec leurs homologues japonais.

ⓘ Publicité

Le washlet Notaboo

Dans les valises, des Bretons, il y avait notamment le washlet, un système de toilette japonaise, avec une douchette. "C'est Jérome Jankowiak, l'un de nos bénévoles qui l'a mis au point. Jérôme a un handicap moteur. Son washlet est un boitier dans lequel il y a une batterie, un réservoir d'eau et une pompe. On peut le poser sur n'importe quelle cuvette. On peut ensuite l'activer avec un bouton qui peut être actionné avec la main ou le pied. Pas besoin de le brancher à un réseau d'eau ou d'électricité" explique Pauline Théophane de My Human Kit. Cet objet permet à la personne en situation de handicap d'être plus autonome. Pour l'instant, il n'est pas commercialisé, mais au Japon, pays où on utilise les washlets, il a reçu un très bon accueil.

Jérôme Jankowiak avec son prototype de Washlet, présenté à Tokyo - DR

Des outils culinaires accrochés à la prothèse du bras

L'autre objet qui n'est pas passé inaperçu, c'est le Gadget Tools. Un système qui permet d'équiper une prothèse de bras, avec des outils pour faire la cuisine. Nicolas Huchet, le fondateur de My Human Kit a pu faire tester ce gadget à un Japonais, amputé depuis un accident. Ono San rêve d'être chef dans un restaurant, "et il a pu tester notre gadget" explique Nicolas Huchet. "On a adapté un support pour tenir une poêle, donc il a pu faire sauter la fameuse omelette japonaise. Il a pu réaliser ce plat avec sa prothèse. On espère que la prochaine fois qu'on ira au Japon, on pourra se rendre dans son restaurant". Cette omelette réalisée par ce Japonais, c'est l'une des belles images que retiendront les collaborateurs et bénévoles de My Human kit.

L'association, installée dans un petit atelier à Rennes, compte aujourd'hui huit collaborateurs, et son prochain défi, ce sera de participer aux Jeux Olympiques cyborg en 2024 à Zurich avec un nouveau prototype de prothèse de main, adaptable et réalisée à un prix abordable, grâce à l'impression numérique.