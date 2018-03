Les Vans, France

Va-t-on pouvoir sauver les buis du bois de Païolive? La pyrale du buis, un parasite dévastateur pour les feuilles du buis a ravagé les buis du bois de Païolive pour la première fois la saison dernière. Aucun buis n'a échappé aux larves qui ont dévoré les feuilles des buis . Les trois générations qui sont nées au printemps 2017 et en été ont laissé les buis dans un triste état. Des branches grisâtres et une impression de terre brûlée dans le bois de Païolive.

Ce buis n'a pas redémarré © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une réserve de biodiversité remarquable

Le bois de Païolive s'étend aux confins de l'Ardèche et du Gard sur les communes de Lablachère, Les Vans, Berrias-et-Casteljau et Saint-Brès dans le Gard. 16.000 hectares de garrigues et de forêt primaire sur un plateau calcaire. Un domaine sur lequel pousse des dizaines de milliers de buis que l'association le bois de Païolive suit quotidiennement. Depuis quelques mois, les buis reverdissent; pas tous, pas à la même vitesse mais le bois de Païolive reprend des couleurs. De très nombreux buis ont survécu aux passages de la pyrale.

La réapparition des chenilles

Malheureusement pour les buis, avec le retour de feuilles vertes, il y a le retour des chenilles de la pyrale. De minuscules chenilles sont en train à nouveau de coloniser les feuilles tendres des buis.

La chenille de la pyrale cette semaine sur un buis de Païolive © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Ces chenilles vont bientôt devenir des larves prêtes à dévorer les feuilles des buis. Elles se transformeront ensuite en papillon. Les buis du bois de Païolive vont être à nouveau attaqués cette année et devraient terminer l'été dans le même état que l'an passé. Si la pyrale revient tous les ans, pas sûrs que les buis résistent. Or il n'y a aucune façon de combattre la pyrale à grande échelle. Dans votre jardin vous pouvez secouer les feuilles du buis pour faire tomber les larves mais impossible de le faire ici. Il n'y a pas non plus de prédateur à la pyrale. On peut juste imaginer que lorsqu'il n'y aura plus de buis, il n'y aura plus de pyrale non plus.