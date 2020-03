Les cabinets dentaires n'assurent plus que les urgences

En Vaucluse comme ailleurs la quasi majorité des dentistes sont désormais fermés et n'assurent plus que les rendez-vous pour des soins d'urgences. De plus la profession réclame toujours des masques de protection auprès du ministère de la santé.

Dés le début de l'épidémie les chirurgiens-dentistes et leurs assistantes se sont inquiétés d'être dépourvus des masques FFP2 alors interviennent à a peine quelques dizaines de centimètres de la bouche de leurs patients avec des appareils qui de plus génèrent des aérosols. Lundi après midi le président de l'Ordre National, le docteur Serge Fournier s'est adressé à tous les praticiens leur demandant de cesser toute activité non urgente et de confort ajoutant : "il n'est plus raisonnable de s'exposer inutilement dans notre système de soins habituel et en l'absence de masques de protection dont la quantité disponible est insuffisante pour protéger tous les soignants".

Les patients urgents invités à se faire connaitre par mails auprès de leurs dentistes

Désormais dans les cabinets dentaires des répondeurs diffusent un message expliquant que seuls les urgences sont assurées et qu'il est nécessaire en cas de forte douleur d'adresser un mail ou d'écrire sur le site du dentiste avec ses coordonnées. Pourquoi un mail parce qu'explique le docteur Frédéric Camilléri, président du conseil de l'ordre départemental : "L'urgence ne nécessite pas toujours une intervention immédiate sur place ainsi un abcès sous une couronne réclame d'abord une prise d'antibiotique avec une ordonnance que l'on délivrera par mail avant d'agir au cabinet trois jours plus tard". L'ordre départemental de Vaucluse attend désormais avec impatience la dotation de masques FPP2 qu'on lui a promis mais combien s'interroge son président en vue d'équiper les quelques 400 chirurgiens dentistes vauclusiens. "Nous sommes prêts à les payer " ajoute le docteur Camilléri. En attendant tous les assistants et assistantes ont été prié de rester chez eux pour laisser seuls les dentistes assurer les interventions urgentes momentanément sans réelles protections.

Les dentistes invités également par le président national de l'ordre à rejoindre en cas de besoin la réserve sanitaire

Le docteur Serge Fournier a appelé les praticiens à venir soutenir le déploiement d'actions mises en places contre le Covid 19. "Je demande a tous les chirurgiens dentistes en bonne santé, en dehors de leur service de garde, de venir prêter concours aux dispositifs mis en place pour lutter contre le virus dans le cadre de la réserve sanitaire par exemple, ou de tout autre dispositif qui pourrait être mis en action". La réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires pour se mettre à disposition en cas de crise ou de difficultés à assurer l'offre de soins habituelle. Ils sont amenés après avoir été sollicités à se rendre dans les hôpitaux ou sur le terrain en soutien des équipes existantes. La réserve sanitaire est rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé et plus particulièrement à Santé publique France.