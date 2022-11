Les cabinets des médecins pourraient être fermés les 1er et 2 décembre, et même entre Noël et le 1er de l'An

Soutien total, appropriation ou simple réaction… Les syndicats médicaux n'ont pas tardé à répondre aux revendications de la coordination 'Médecins pour demain'. Ce groupement de 10.000 médecins se mobilise pour obtenir une consultation à 50 euros. Une journée de grève des cabinets est déjà programmée les 1er et 2 décembre 2022.

Ce n'est pas la bonne solution pour Luc Duquesnel, généraliste à Mayenne et président du syndicat CMGF, il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire : " Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un grand malaise des médecins généralistes, libéraux, médecin traitant. Et je pense pas que toutes les consultations passent de 25 à 50 euros puis se permettent d'améliorer l'accès aux soins. Je pense même que le risque, ce serait d'aggraver l'accès aux soins. Les demandes que font d'autres syndicats départementaux, c'est de dire que cette consultation de base, il faut la revaloriser. Elle est là. Depuis 2016, on a une inflation qui a plus de six" précise Luc Duquesnel .

"Notre demande, c'est que toutes les consultations complexes que l'on fait pour nos patients atteints de pathologies chroniques soient rémunérées 60 €. C'est tout simplement rémunérer l'expertise du médecin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est ce qu'on remarque en France, c'est que de plus en plus de médecins généralistes ne veulent plus être médecin traitant. Alors, soit ils vont vers un exercice salarié, soit ils vont dans des centres de soins non programmés en exercice libéral, où là, très clairement, on refuse d'être médecin traitant, on refuse de prendre en charge des patients dans leur globalité. "