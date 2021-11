Faire des câlins aux arbres pour soigner son stresse, c'est possible dans l'Hérault

Un peu de tendresse envers la nature et elle vous le rendra. Et si vous faisiez des câlins aux arbres ? C'est une pratique thérapeutique qui prend peu à peu sa petite place parmi toutes les méthodes de relaxation, méditation de pleine conscience, yoga, sophrologie ... C'est ce qu'on appelle la sylvothérapie.

Stéphanie Gay est praticienne en aromathérapie, et propose aux adultes et aux enfants de s'initier à cette pratique des câlins aux arbres Cela vient du Japon où elle est utilisée depuis les années 80 pour soigner le stress chronique et la dépression. Pour Stéphanie Gay qui s'auto-proclame "chamane 2.0" , il était important de reconnecter les gens à la nature, surtout après la crise sanitaire.

"Le fait de faire des câlins aux arbres, au delà de tout le folklore qui faire sourire, c'est surtout de profiter des bienfaits des arbres et des huiles essentielles qui se diffusent dans l'air qu'on appelle les phytoncydes, qui sont des molécules chargées de principes actifs, qui vont agir sur notre cerveau et aussi sur nos hormones et donc réguler toutes les hormones de notre corps. Par exemple, le cortisol, l'hormone du stress, la mélatonine pour mieux dormir la nuit et éviter les insomnies et les réveils nocturnes. L'hormone du bonheur aussi la sérotonine et toutes ces hormones là qui vont être du coup mieux régulées. Et ça permet en faisant des câlins aux arbres, de trouver ce petit compromis entre le côté sympathique de la sortie et une action vraiment bénéfique au niveau de la santé, qui va permettre d'entrer dans une sorte de méditation, de connexion avec un arbre et avec la nature"

Stéphanie Gay propose donc des sorties aux adultes et aux enfants dans différents coins de nature du département de l'Hérault : la Gardiole à Frontignan, le bois des Aresquiers à Vic la Gardiole, les Pierres Blanches à Sète ou encore sur le parcours de santé de Pignan.

Stéphanie Gay a pu initier des enfants du centre aéré de Villeveyrac le temps d'un après-midi. Après une chasse au trésor, les enfants ont pu se détendre en faisant un câlin à un arbre. Mia, Loris et Romy ont adoré l'expérience : "Ça fait du bien, ça m'a détendu, c'est très agréable ! Ca m'a relaxé, j'étais bien sur l'arbre et on se sentait comme si on était sur un lit. Ça nous fait penser à autre chose quand on est triste, ça relaxe, ça déstresse, ça fait du bien. C'était très bien. J'ai adoré. Très détendu. Je vais le conseiller à mes parents"

Il disent bonjour aux arbres et leur donne des noms

Initier les enfants est un vrai plaisir pour Stéphanie Gay : "Les enfants, sont tellement réceptifs. Ce sont des éponges, parce que vraiment, ils prennent à cœur tout ce qu'on leur enseigne, donc quand on les sensibilise à la nature. C'est un vrai régal de les voir évoluer parce que quand ils reviennent sur les mêmes lieux, ils ont déjà leur arbre préféré auquel ils ont donné un nom. Et ils lui font des câlins, lui disent bonjour. Ils ont vraiment personnifié leur environnement et c'est eux qui se l'approprient. Moi, je leur donne juste quelques petits outils. Leur imagination n'a pas de limites, donc c'est assez agréable."

Beaucoup d'études sont venues prouver les effets de la sylvothérapie

Cette pratique n'est pas du tout reconnue en France, elle est même souvent moquée car elle surprend. Mais au Japon, le pays qui a initié la sylvothérapie dans les années 80, les médecins prescrivent cette pratique pour soigner les personnes atteintes de stress chronique et même de dépression. Stéphanie Gay ne désespère pas que que thérapie soit un jour reconnue à sa juste valeur : "Quand j'ai commencé dans l'aromathérapie, il y a peu près une dizaine d'années, on me disait à l'époque que c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et puis, entre temps, beaucoup d'études sont venues à approuver les effets. Donc, je me dis que peut être, pour la sylvothérapie, ça sera la même chose. Les gens sont quand même de plus en plus ouverts d'esprit à toutes ces méthodes pour se soigner au naturel. Donc, je pense que la médecine s'y intéressera"

