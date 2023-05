Les candidats au concours des Mines ont planché sur le Pic du Midi de Bigorre

Le concours commun d'entrée aux écoles des Mines a proposé aux candidats ce jeudi 4 mai 2023, dans l'épreuve de physique, une question sur la vue magnifique que l'on peut avoir depuis le sommet du Pic du Midi de Bigorre. Les futurs ingénieurs devaient dire s'il était géométriquement possible par beau temps de voir le Mont-Blanc, haut de 4809 m depuis le Pic du Midi de Bigorre.

Il s'agissait de faire un calcul de géométrie en tenant compte de la rotondité de la terre selon Rémy Cabanac, le responsable scientifique du Pic du Midi. "C'est un calcul assez facile à faire, juste un calcul d'arc terrestre. A partir du moment où on a la distance entre deux lieux de la Terre et leur altitude, ce n'est pas très compliqué." Les candidats qui ont transpiré sur cette question apprécieront, en tout cas selon Rémy Cabanac, le Mont-Blanc est bien en dessous de l'horizon depuis le sommet du Pic à 2877m. Impossible donc de le voir physiquement.

Le scientifique explique qu'en revanche, il est possible de voir des montagnes très lointaines, qui sont sous le niveau de l'horizon si des mirages permettent de le faire. "Si les couches de l'atmosphère ont des températures qui conviennent, l'image peut se refléter sur l'atmosphère et ça fini par être visible. Pour le Mont-Blanc, je n'ai jamais vu de photos mais il y a des photos depuis le Pic qui montrent les Monts du Cantal qui sont pourtant sous l'horizon. On voit le sommet des volcans enneigés mais il s'agit de réflexion sur l'atmosphère."