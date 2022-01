Les cas de Covid-19 quasiment multiplié par 10 en un mois dans le Finistère

La cellule de contact tracing de la CPAM dans le Finistère est submergée par le nombre de cas de Covid-19. Le nombre de cas a été multiplié par 10 en quelques semaines dans le département. 80% des personnes contaminées ne peuvent plus être contactées par téléphone et reçoivent des sms.

Lorsque nous sommes allés voir la cellule de contact tracing du Finistère en novembre dernier, sa responsable Magalie Lebret nous confiait qu'elle n'avait jamais vu une vague comme celle-là dans le département. Un peu plus d'un mois plus tard, la vague de l'époque apparaît bien petite comparée au raz-de-marée actuel : "Au mois de novembre, on trouvait que l'activité était très élevée avec 200 patients positifs par jour. On est passé à 1 000 cas par jour la semaine dernière et 2 000 cas ces derniers jours, c'est complétement exponentiel."

Le tracing n'est plus possible

Une multiplication par 10 du nombre de cas quotidiens qui rend tout simplement impossible le "tracing", le fait de remonter les chaînes de contamination pour tenter des les briser : "Le tracing tel qu'on l'a connu n'existe plus. On ne peut pas multiplier par 10 le nombre de collègues sur la plateforme".

20% des cas contactés par téléphone

La cellule de la CPAM du Finistère n'appelle plus qu'environ 20% des patients positifs, prioritairement ceux qui ne disposent pas de téléphones portables : "On envoie les consignes par SMS aux 80% restants avec la procédure dématérialisée mais ils peuvent nous rappeler s'ils le veulent".

1h30 d'attente au téléphone

Problème, "le temps d'attente cette semaine est de 45 minutes à 1h30" confie Audrey Coat, une des agentes de la plateforme. Elle est surprise de la gentillesse et de la patience de la plupart des personnes : "Certains nous disent 'j'ai mis le haut-parleur, j'ai joué à la console' et ils nous souhaitent bon courage alors que je m'attends à une réaction violente quand je vois le temps d'attente, c'est presque étonnant".