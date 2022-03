"Les cas de Covid vont continuer à augmenter jusqu'à la fin du mois", Leslie Guillon, épidémiologiste à Tours

Vigilance mais pas d'affolement. C'est le discours tenu à la fois par le ministère de la santé et par la communauté médicale. En Touraine, le nombre de cas de Covid est reparti à la hausse depuis maintenant deux semaines. Avec un taux d'incidence qui est repassé au-dessus des 1 000 nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants ( près de 1 200 précisément selon les derniers chiffres de santé publique France ).

" On est toujours dans cette cinquième vague qui finalement se poursuit puisque l'on reste sur du Omicron", explique Leslie Guillon, médecin épidémiologiste au CHRU de Tours. " Même si cet Omicron a un peu varié avec l'arrivée du Ba.2 ce qui permet des recontaminations et des contaminations avec une contagiosité plus élevée. Et les modélisations nous indiquent que les cas vont continuer à augmenter jusqu'à la fin du mois.

Sans oublier non plus, les levées progressives des mesures de restriction qui favorisent à nouveau les contacts. Avec un variant encore plus contagieux, le nombre de cas positifs augmente forcément."

Un rebond épidémique sans conséquence à l'hôpital pour le moment

"Chez nous comme partout en France, ainsi que chez nos voisins européens qui bénéficient d'une couverture vaccinale similaire, on reste très stable à l'hôpital. Au CHRU de Tours, on reste toujours entre 70 et 80 patients positifs. Mais pas forcément avec des atteintes respiratoires ou des symptômes Covid. Ce sont des patients que l'on appelle "avec" et non pas "pour" Covid à l'hôpital".

Avec également 15 lits occupés en réanimation. Soit moitié moins qu'au plus fort de cette cinquième vague. Et quatre fois moins que lors de la première vague.

"On bénéficie clairement ici d'un impact de la vaccination qui permet de limiter ces formes graves. Et le variant est également moins grave très certainement"

Faut-il généraliser la 4ème dose aux plus de 65 ans ?

"Ce que l'on sait, c'est qu'après quelques mois, le risque de forme grave réaugmente chez les plus fragiles. Donc, pour eux et les plus âgés, oui il faut y aller, y a pas de doute. Même si c'est un peu à l'excès, vaut mieux ça que les voir arriver en réanimation. Pour les plus jeunes, il y a d'autres mesures qui sont très efficaces. Quand on est dans un endroit clos avec beaucoup de monde, il ne faut pas hésiter à remettre son masque. Il faut continuer à se laver les mains. Gardons nos gestes barrières.

Il va falloir vivre avec ce coronavirus comme on vit avec la grippe, la gastro-entérite. On est à la croisée des chemins et progressivement, on va banaliser ces choses-là."