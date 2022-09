Les cas de dengue continuent à progresser à Saint-Laurent-du-Var

Les cas de dengue n'en finissent plus d'augmenter dans les Alpes-Maritimes. Parti de Saint-Jeannet, le virus transmis par le moustique tigre est désormais présent à Saint-Laurent-du-Var, où les cas se multiplient.

Il y a tout juste une semaine, Saint-Laurent-du-Var comptabilisait deux cas autochtones de dengue. Sept jours plus tard, huit Laurentins sont désormais atteints par le virus transmis par le moustique tigre. En tout dans le département on dénombre 40 cas autochtones, divisés désormais en deux foyers. "Le foyer de Saint-Jeannet-Gattières est en passe d'être éteint", explique un responsable de l'ARS. En revanche, le deuxième foyer, bien distinct, de Saint-Laurent-du-Var inquiète et continue d'être actif.

Des opérations de démoustication sont en cours et les "médecins sont sensibilisés pour diagnostiquer toutes personnes qui viendraient malade dans un cabinet" précise l'Agence régionale de la santé. D'après Santé Publique France, les cas de dengue sont en constante augmentation depuis la fin du mois d'août.