Les cas de varicelle se multiplient en Pays de Savoie

La région Auvergne-Rhône-Alpes est en partie en alerte rouge à la varicelle. Le nombre de cas augmente depuis le mois de juin en Pays de Savoie et l'épidémie n'est plus très loin.

Chambéry, France

"Normalement, on ne voit qu'une dizaine de cas de varicelle dans l'année. Là, j'ai déjà eu trois cas au mois de juin et cinq au mois de juillet", constate le Docteur Jean-Claude Houmaidan, généraliste à Chambéry.

Et même avec cette canicule, vous ne devez pas vous baigner dans les lacs, ni les piscines. "La varicelle est très contagieuse quinze jours avant l'apparition des boutons mais aussi pendant l'éruption des boutons", le docteur insiste sur les bons gestes à avoir pendant la période de maladie puisque l'eau empêche la cicatrisation des boutons, "si votre enfant a la varicelle, on peut lui passer un linge humide mais ne lui donnez pas de bain, cela risque d'aggraver la varicelle."

Le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont particulièrement touchés par les cas de varicelle selon le dernier bulletin hebdomadaire du Réseau Sentinelle.

Les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme sont particulièrement touchés par des cas de varicelle - Réseau Sentinelles - capture écran

Il existe un vaccin contre la varicelle pour adulte mais "il n'est remboursé par la Sécurité sociale qu'à partir de 65 ans", insiste le docteur Houmaidan, "pour les autres, il coûte cher". Comptez en moyenne une cinquantaine d'euros. Et si vous l'avez pas eu lorsque vous étiez enfant, "la varicelle chez l'adulte est un peu plus grave, il peut y avoir des complications et l'éviction est plus difficile".