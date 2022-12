Les centres 15 débordés : l'appel de l'Association Française des Assistants de Régulation

A Reims, comme ailleurs en France, les centres 15 sont inondés d'appels. C'est l'Association Française des Assistants de Régulation Médicale et sa secrétaire Myriam Solagne, elle même assistante de régulation au Samu de la Marne, qui tirent la sonnette d'alarme. Ceux sont eux qui réceptionnent les appels au Samu et qui en déterminent la priorité, et avec la grève des médecins qui a débuté lundi, ils sont particulièrement sollicités.

De l'abattage d'appels

"Déjà cet été, il y avait eu l'appel du gouvernement à faire le 15 pour pouvoir désengorger les urgences, explique Myriam Solagne. Mais là le phénomène est encore amplifié. On fait plus de l'abattage d'appel que notre travail de régulation médicale correctement. Ce qui fait que quand des citoyens font le 15, ils attendent plus longtemps pour avoir l'assistant de régulation médicale. Ça prend encore plus de temps pour avoir le médecin et on a donc une perte de temps dans les envois de secours et pour la prise en charge du patient."

La crainte de passer à côté d'une urgence vitale

Avec la crainte de passer à côté d'une urgence vitale. "On a énormément d'appel pour de la médecine générale, alors que ce n'est pas la vocation du centre 15, qui est là pour gérer les urgences, déplore Myriam Solagne. Aujourd'hui le centre 15 sert à tout : on cherche une pharmacie de garde, on appelle le 15, on a 37,5 de fièvre, on appelle le 15, on cherche un dentiste, on appelle le 15. A chaque fois que les gens n'ont pas de réponse, ils appellent le 15 puisqu'on est ouverts 24h/24."

Manque de personnels

Myriam Solagne appelle donc chacun à la responsabilité en contactant le 15 seulement pour les urgences. "Il faut surtout que les gens sachent qu'on est en manque de personnels et qu'ils risquent donc d'attendre plus longtemps." Selon la secrétaire de l'AFARM, certains centres 15 en France peuvent avoir des délais d'attente de trois ou quatre heures pour avoir un médecin en ligne, s'il ne s'agit pas d'une urgence vitale. "A Reims il y a eu des rappels de personnels pour faire face à l'augmentation des appels, mais on manque de bras, donc les gens s'épuisent parce que ce sont toujours les mêmes qui doivent revenir."

L'AFARM en appelle au ministère de la Santé et demande des recrutements.

Le président de l'association Samu-Urgences de France a, lui, déploré ce mardi l'appel à la grève des médecins libéraux pendant les fêtes, déjà condamné par le ministre de la Santé.