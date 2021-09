Covid-19: les centres azuréens de vaccination enregistrent des baisses normales de fréquentation

"C'est normal" explique l'une des responsable du centre de vaccination du Palais des Expositions de Nice. "Les azuréens sont vaccinés à plus de 76%. Normal donc que le rendez-vous ralentissent, poursuit Laurence Serandour. Nous sommes passés de 5000 piqures par jour à la mi-juin à 1500 aujourd'hui !" A la sortie, beaucoup de personnes sont venues pour la 3ème dose. Ils sont désormais les plus nombreux et représentent 40% de la fréquentation du centre. Derrière on trouve à part égal les adultes qui se sont enfin décidés et les adolescents. Les collégiens surtout sont nombreux et peuvent en demandant à leur établissement avoir des créneaux spéciaux et encadrés par leur collèges respectifs. "Il ne faut pas oublier les centres de vaccinations itinérants, explique Laurence Serandour. "Ils font encore beaucoup de travail mais c'est vrai que de toute façon, nos centres sont voués à disparaître." Avec l'arrivée des vaccins de la grippe dans les pharmacies dans les prochaines semaines, les responsables publics pensent que les personnes âgées convoquées pour une 3ème dose la feront faire en même temps par un médecin ou justement un pharmacien. "Nous avons encore 2 à 3 mois d'utilité. Ensuite, on fermera. C'est la logique des choses !" renchérit la responsables niçoise.