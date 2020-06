Les centres Covid ferment en Drôme Ardèche

Ces centres d'accueil, de consultation et parfois de dépistage avaient été mis place en Drôme Ardèche pour faire face à l'afflux de patients dans les cabinets et aux urgences pendant la pandémie. Avec la baisse du nombre de cas, les centres se mettent en veille les uns après les autres.

En Ardèche, les centres Covid d'Annonay et de la clinique Pasteur à Guilherand-Granges ont été mis en veille. Seul celui des Vans reste actif à ce jour. Côté Drôme, les trois centres ont été fermés : Valence, Saint-Jean-en-Royans et Saint-Vallier.

A Saint-Vallier, le centre Covid a été activé quelques jours après le début du confinement et mis sur pied par des médecins, inquiets de voir débarquer dans leurs cabinets de plus en plus de patients avec des symptômes. D'où l'idée d'une structure dédiée. "Nous avions une secrétaire, une infirmière, une agent des services hospitaliers qui avait la lourde tâche de désinfecter les locaux entre chaque patient", explique le docteur Philippe Mondon, un des praticiens à l'origine du projet. "Des équipes de la protection civile géraient l'accueil, donnaient des masques aux patients, ce qui fait que nous avions des conditions d'examen optimales."

Une deuxième vague qui n'est jamais arrivée

Au total, 44 médecins qui ont travaillé dans ce centre et ont accueilli jusqu'à 60 patients par jour. Avec le déconfinement le 11 mai dernier, ils redoutaient une deuxième vague, un nouvel afflux massif de patients. Mais cela ne s'est finalement jamais produit, et les médecins n'avaient plus que quelques patients à examiner par jour. Il a donc été décidé de fermer la structure le 5 juin dernier. "L'activité reprenait dans nos cabinets", poursuit Philippe Mondon. "Ça mobilisait un médecin le matin et un médecin l'après-midi, qui n'étaient pas disponibles pour assurer les consultations dans leurs cabinets."

Sur les 1 348 consultations réalisées au centre de Saint-Vallier, impossible de savoir combien de personnes avaient réellement le Covid, puisque seulement 156 tests ont été effectués. Les patients devaient avoir des symptômes, être à risque ou travailler à l'hôpital pour être testés. Les dépistages se sont révélés positifs pour 45 patients.