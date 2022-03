Les centres de vaccination contre le Covid vont progressivement fermer dans le Loiret

C'est aujourd'hui la fin des dernières grandes restrictions face au Covid (port du masque, pass vaccinal), et ce sera bientôt la fin des centres de vaccination. Dans le Loiret, celui de la place d'Arc sera le dernier à fermer, sans doute fin avril.

Ce lundi 14 mars marque la levée des dernières grandes restrictions imposées par la crise sanitaire : fin du pass vaccinal, fin du port du masque obligatoire en intérieur, y compris dans les entreprises et les établissements scolaires, et à l'exception des transports en commun et des établissements de santé ou médico-sociaux (comme les Ehpad). Parallèlement est programmée la fermeture progressive des centres de vaccination.

90% des + de 12 ans sont déjà vaccinés

Il faut dire que 80% de la population est vaccinée, c'est même 90% chez les + de 12 ans. Certes, la semaine dernière, encore 1 500 personnes ont reçu leur 1ère dose de vaccin contre le Covid en Centre-Val de Loire. Mais majoritairement sans passer par un centre de vaccination : "Les professionnels de santé de ville ont largement pris le relais, explique Oliver Obrecht, le directeur adjoint de l'ARS, l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire. Les médecins, les pharmaciens, les infirmières assurent d'ores et déjà 2 vaccinations sur 3."

Dans ces conditions, l'utilité des centres de vaccination paraît moins évidente. "Ils ont été conçus pour permettre de vacciner très rapidement et à grande échelle, ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils n'ont plus la même nécessité. Nous allons donc les fermer progressivement, tout au long du mois de mars et en avril", conclut Oliver Obrecht.

Dans le détail, pour le Loiret :

Le centre de vaccination de Montargis a déjà fermé (vendredi dernier)

Le centre de vaccination de La Ferté-Saint-Aubin fermera le 20 mars

Le centre de vaccination de Sully-sur-Loire fermera le 24 mars

Les centres de vaccination de St-Jean-de-la-Ruelle et de Saran fermeront le 29 mars

Les centres de vaccination de Pithiviers et des Ombrages à Orléans (La Source) fermeront le 4 avril

Le site de Place d'Arc, seul dans le Loiret pour le Novavax

En revanche, la date de fermeture n'a pas encore été fixée pour le centre de vaccination situé place d'Arc à Orléans : il fonctionnera sans doute encore jusqu'à la fin avril. "Nous le conservons plus longtemps parce qu'il est situé à un endroit stratégique, central et pratique, justifie Olivier Obrecht. Mais aussi parce que c'est le centre qui propose le nouveau vaccin Novavax conçu sans ARN messager, ce qui peut séduire ceux qui avaient des craintes vis-à-vis de la technique de l'ARN messager. Même si ces craintes sont infondées au sens médical, nous devons en tenir compte, et faire en sorte que cette vaccination-là puisse se poursuivre."

Quant aux centres de dépistage, qui avaient ouvert en janvier, ils ont déjà tous fermé leurs portes dans le Loiret. Il faut donc aller en pharmacie pour les tests antigéniques et en laboratoire d'analyse pour les tests PCR, sans oublier bien sûr la solution des auto-tests.