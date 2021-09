Les centres de vaccination de Bergerac et Périgueux ouvrent 300 places sans rendez-vous ce weekend

La préfecture de la Dordogne renouvelle ses opérations de vaccination sans rendez-vous ce weekend, les samedi 4 et dimanche 5 septembre. Le centre de la Filature propose près de 200 places sans rendez-vous samedi après-midi (14h-18h), et dimanche toute la journée (8h30-13h et 14h-18h). Le CH Samuel Pozzi propose près de 100 places sans rendez-vous samedi et dimanche toute la journée (8h30-18h).

La préfecture, la délégation départementale de l’ARS et les centres de vaccination "encouragent les Périgourdines et les Périgourdins à saisir cette opportunité de vaccination, pour aborder sereinement la rentrée".