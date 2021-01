Cette première vague de vaccination est dans un premier temps réservée au personnel soignant, mais d'ici la fin du mois de janvier, les personnes de plus de 75 ans pourront prendre rendez-vous.

Les centres de vaccination de Périgueux, Sarlat et Bergerac ouvrent cette semaine

Les soignants de plus de 50 ans ou atteints de comorbidités peuvent se faire vacciner

C'est le centre hospitalier de Périgueux qui est le premier à ouvrir son centre de vaccination ce lundi 11 janvier. Celui de Sarlat ouvrira mercredi et celui de Bergerac jeudi.

1000 doses pour les soignants du département

Depuis ce lundi matin, le personnel soignant de plus de 50 ans ou atteint de comorbidités a la possibilité de se faire vacciner sur le site du centre hospitalier. En plus du personnel de l'hôpital, les aides-soignants à domicile, les professions médicales libérales et les pompiers du département ont la possibilité de recevoir ce vaccin, sous les mêmes conditions.

A partir du 18 janvier, 1000 doses auront été injecté au personnel soignant, la vaccination devrait alors ouvrir au grand public pour les personnes de plus de 75 ans. Elle se déroulera également dans ces centres. Par ailleurs, une sollicitation des pharmaciens n'est pas exclue pour les prochaines phases de vaccination.

Le personnel soignant exerçant en libéral peut prendre rendez-vous au 05 53 45 31 33 ou sur le site internet Doctolib.