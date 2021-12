Coronavirus : les centres de vaccination du Finistère passent au vaccin Moderna

Les prochaines dotations de vaccins contre le Covid-19 seront principalement constituées de Moderna. Les coordinateurs des centres de vaccination du Finistère l'ont appris jeudi soir lors d'une visioconférence avec l'Agence régionale de Santé (ARS). Une tendance nationale, justifiée par l'état des stocks : 20 millions de doses de Moderna à écouler, contre quatre millions seulement pour le vaccin de Pfizer.

Deux refus à Quimper ce vendredi

Désormais, ce dernier ne sera plus proposé qu'aux personnes de moins de 30 ans, puisqu'elles ne sont pas éligibles au Spikevax (Moderna) en raison d'un risque accru de myocardite. Si vous avez plus de 30 ans, même si vous aviez pris rendez-vous sur Doctolib pour une injection de Pfizer, c'est du Moderna qui vous sera proposé. Ce vendredi à Quimper, deux personnes ont refusé. "Certaines préfèrent aller demander l'avis de leur médecin traitant. On ne les force pas, chacun fait ce qu'il veut", précise Vincent, étudiant en médecine et volontaire au centre de vaccination quimpérois.

D'autres patients se sont résignés comme Thierry, qui s'est fait injecter du Moderna à contrecœur. "Est-ce qu'on a le choix ? Non. Le principal c'est qu'on soit vaccinés. Après on verra bien... Si ils ne mélangent pas trop les vaccins ça devrait aller parce qu'il faudrait pas qu'il nous pousse un troisième bras", lance-t-il, avec amertume. Le retraité aurait peut-être annuler son rendez-vous s'il avait été prévenu en amont.

Cette modification s'explique aussi par des raisons pratiques, explique le docteur Thomas Couturier : "Avec un flacon de Pfizer, on peut vacciner 6 à 7 personnes, alors que dans un flacon de Moderna on peut faire 22 doses de rappel. Les médecins de ville ne sont pas en capacité de les écouler. Il est plus facile d'utiliser le Pfizer en ville et le Moderna en centre de vaccination".

Pas de différence, selon l'ARS

Sollicité par France Bleu Breizh Izel, Jean-Paul Mongeat, le directeur territorial de l'ARS dans le Finistère, explique que "la distribution se fait en fonction des approvisionnements. On prend rendez-vous pour se faire vacciner, pas pour choisir son vaccin. Pfizer ou Moderna, c'est de l'ARN Messager, il n'y a pas de différence." L'efficacité du Moderna est même légèrement supérieure d'après les autorités sanitaires.

Le préfet du Finistère et le directeur de l'ARS dans le département tiendront une conférence de presse ce samedi matin, au centre de vaccination de Quimper.