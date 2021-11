Les centres de vaccination du Limousin font le plein

Les centres de vaccination sont de nouveau remplis et s'apprêtent à augmenter leurs capacités, après les annonces du gouvernement ce jeudi. A Limoges, le centre Jean Moulin accueille 160 personnes par jour, et les habitants qui tentent leur chance pour une troisième dose inopinée restent à la porte.

Le centre de vaccination municipal de Limoges (Jean Moulin) vaccine 80 personnes par demi-journée et devrait doubler ses capacités la semaine prochaine.

Hier soir, il n'y avait aucun créneau de vaccination disponible à Limoges avant le 26 décembre, sur Doctolib. La généralisation de la troisième dose pour tous les adultes, annoncée ce jeudi midi par Olivier Véran, a entrainé un boom des réservations...Au centre Jean Moulin à Limoges, tous les rendez-vous jusqu'au mois de janvier sont partis en 24h.

Des réservations en hausse depuis deux semaines

A 13h, les deux infirmiers du centre ont chacun réalisé 42 piqures, soit un peu plus de 80 injections en une demi-journée. Un rythme qui s'est accéléré depuis quinze jours, après un début d'automne très calme, le flot des deuxièmes doses passé.

Dès que le président de la République a parlé [le 9 novembre], nous avons eu beaucoup d'appels et de réservations sur Doctolib.

"Ce matin encore, des gens viennent spontanément, en demandant s'il nous reste des doses", détaille Annie, infirmière.

Toutes les doses utilisées

"Ils feraient mieux de téléphoner, car s'il nous reste une dose, on donne absolument le droit de venir", conseille-t-elle. Mais pour l'instant, il n'en reste aucune.

Les Limougeauds qui sont présents avaient pris rendez-vous bien avant… Ce sont principalement des soignants (pour qui la troisième dose a été ouverte le 6 octobre), comme Sophie, masseuse-kinésithérapeute. "Je continue pour me protéger et protéger mes patients", déclare-t-elle juste avant la piqure. Sur les autres fauteuils, des retraités, comme Martine, tout juste 65 ans.

Quand ils ont annoncé que les plus de 65 ans avaient droit à une troisième dose, j'ai pris rendez-vous aussitôt.

"Il faut qu'on arrive à arrêter cette épidémie, donc il n'y a que comme ça...Si tout le monde se fait vacciner", explique-t-elle avant de rejoindre sa chaise de repos durant quinze minutes. Annie, l'infirmière, fait surtout des rappels de vaccin, mais aussi quelques premières doses.

Deux fois plus d'injection dès la semaine prochaine

Actuellement, le centre Jean Moulin n'a ouvert que deux lignes de vaccination, et il devrait passer à quatre la semaine prochaine. Il pourra ainsi réaliser 320 injections quotidiennes (contre 160 actuellement), et rouvrir de nouvelles places. Au pic de la vaccination durant l'été (lors de la mise en place du passe sanitaire), jusqu'à six lignes étaient en fonction.

Le gouvernement avait annoncé un renforcement des capacités vaccinales dès ce week-end, mais cela devrait prendre quelques jours de plus, le temps que des doses supplémentaires soient livrées. En effet, certains centres, comme celui de Jean Moulin à Limoges, vaccineront au Moderna au lieu du Pfizer dans les jours à venir, faute de dose du second. Certains professionnels soulignent un manque d'anticipation du gouvernement sur ces questions de logistique. De son côté, l'exécutif assure qu'il y a assez de flacons.

Les centres de vaccination en Limousin élargissent leurs horaires

En Corrèze, deux centres actuellement en sommeil vont rouvrir, soit treize en tout. En Haute-Vienne, les onze centres qui fonctionnent actuellement restent ouverts. Ceux-ci vont amplifier leurs plages horaires. Par ailleurs, les opérations "Aller vers" vont se renforcer, notamment dans le 87. Cinq nouvelles missions mobiles vont aller à la rencontre de la population. Enfin, les Agences régionales de Santé conseillent aux Limousins de prendre rendez-vous en médecine de ville, libérale, pour leur troisième dose. Celle-ci est désormais mieux outillée et plus fournie, pour réaliser la campagne de rappel.

Liste des centres de vaccination ouverts ce week-end :

Corrèze : Brive (salle du Pont du Buy), Tulle (L’Auzelou, qui déménage à l’ancienne école Baticoop à la fin de la semaine prochaine), Tulle (Centre Hospitalier), Ussel (Centre Hospitalier), Beynat (uniquement samedi).

Haute-Vienne (uniquement le samedi) : Limoges (centre Jean Moulin), Limoges (Centre Hospitalier), Limoges (Polyclinique de Chenieux), Saint-Léonard-de-Noblat (centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages).