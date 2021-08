Les centres de vaccination du Loiret proposent-ils tous un test sérologique avant la première injection ?

Les parents qui ont récemment rempli l'autorisation parentale de vaccination contre le Covid 19, pour leur enfant de plus de 12 ans, ont peut-être coché cette case, qui permet de bénéficier d'un test sérologique rapide (un TROD, pour test d'orientation diagnostique sérologique du Covid 19) avant la première injection. Déployés depuis le 15 juin 2021, ces tests permettent de déterminer si le patient a déjà eu le Covid, mais sans symptômes, et s'il a de ce fait suffisamment d'anticorps pour n'avoir besoin que d'une seule injection.

Depuis la mi-juillet, tous les centres de vaccination sont même censés réaliser ces tests de manière systématique, sur toutes les personnes qui viennent recevoir leur première dose, au-delà des adolescents. Il s'agit essentiellement de mieux gérer les doses, en n'administrant que le strict nécessaire aux patients. Et tous ont reçu les dotations nécessaires de kits permettant de réaliser ces TROD.

Pas de tests sérologiques à Gien cette semaine

L'Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire affirme que tous les centres de vaccination du Loiret pratiquent ces tests, mais en réalité la situation est un peu plus compliquée que cela, et dans les faits, ces tests ne sont pas accessibles partout. A la question : "tous les centres du Loiret pratiquent-ils les TROD" ? L'ARS a précisément répondu : "il ne nous est pas remonté de difficultés de disposer de ces tests. Tous les centres ont tous la capacité de faire des TROD. Cela dépend uniquement de leur stock qu’ils gèrent directement en passant commande sur une plateforme mise en place par le niveau national ».

Au centre de vaccination de Gien, ils sont réalisés de manière systématique depuis un mois affirme Geoffrey Tanverne, le coordinateur du centre. "Mais on ne les fera pas cette semaine, on n'a pas reçu les dotations nécessaires. Donc cela ne reprendra que la semaine prochaine".

Même chose à Sully sur Loire, où depuis ce lundi 9 août, l'adjoint au maire chargé de gérer le centre de vaccination, Patrick Hélaine, assure être en mesure de tester toutes les personnes qui viennent recevoir leur dose : "on a trouvé du personnel supplémentaire, on a des gens qui contrôlent le résultat. Ce qu'on espère, c'est que ça ne nous retardera pas trop. On fait les tests juste avant la première injection, et c'est à la fin, quand on leur remet leur QR code pour le pass sanitaire, qu'on dit aux gens s'ils ont besoin de revenir ou pas pour la deuxième dose".

Dans les gros centres de vaccination, impossible dans les faits

Mais dans d'autres centres du département, les plus importants, les choses sont beaucoup plus compliqués. Certes le TROD ne prend pas longtemps, il s'agit simplement d'un stick qui vous pique le bout du doigt, et dont le résultat s'affiche sur une bandelette en moins de 15 minutes. Mais il nécessite du personnel en plus, un espace supplémentaire pour faire patienter les gens, une toute autre logistique, en somme.

Au vaccinodrome d'Olivet, où l'on pratique environ 1000 injections par semaine en ce moment, Adrien Thévelin, le référent vaccination de la fédération française de secourisme, assure qu'il lui est impossible de mettre en place ce test de manière systématique. "On en fait une centaine par semaine, aux gens qui nous le demandent, ou pour lesquels il y a une forte suspicion d'antériorité du Covid". Lui recommande, malgré tout, ce test, notamment pour les adolescents. "Car cela limite les injections, donc une meilleure gestion des doses, et puis cela permet de réduire le délai pour avoir un pass sanitaire valide".

Un taux de positivité très bas

En revanche au vaccinodrome de Montargis et au centre de vaccination Pellicer, à Orléans, on reconnaît ne pas être en mesure du tout de pratiquer ces tests. A Orléans, il faudrait au moins quatre soignants supplémentaires le matin et l'après-midi, un espace d'attente supplémentaire, et une toute autre logistique. A Montargis le maire, Benoît Digeon, confie simplement : "ça ralentit tout, si on fait ça".

Ce qui est sûr, c'est que les résultats de ces tests montrent un taux de positivité très bas. A Gien, par exemple, qui a un mois de recul car les TROD sont systématiques depuis environ le début du mois de juillet, Geoffrey Tanverne évoque entre 0 et 2% de résultats positifs, c'est-à-dire de personnes venant se faire vacciner qui ont encore des anticorps dans leur organisme.