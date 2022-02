Les centres de vaccination franciliens se vident, celui de St-Quentin-en-Yvelines ferme

Dire qu'il n'y a pas foule cet après-midi au centre de vaccination du parvis de l'hôtel de ville à Paris relève de l'euphémisme. Sous leur blouse, les vaccinateurs attendent les patients. Ceux qui se présentent sont ravis d'être pris en charge sans délai, même s'ils n'avaient pas rendez-vous. "Ils sont entre 130 et 140 chaque jour", explique Lionel Felixine, directeur de ce site géré par la Croix-Rouge. Ouvert de 10h à 20h sept jours sur sept, comprenant trois box de vaccination pédiatrique et 17 pour la vaccination des adultes, il pourrait en accueillir bien plus. D'après le responsable, cette baisse de fréquentation serait due au grand nombre de contaminations, plus de 37.000 chaque jour dans la région durant la dernière semaine de janvier, ce qui repousse pour les personnes concernées la perspective d'un rappel vaccinal.

Passer le relais à la médecine de ville

Au vaccinodrome de St-Quentin-en-Yvelines, on observe le même phénomène. Avec 500 passages quotidiens, l'agglomération a décidé de fermer le centre, une décision qui sera effective le 25 février. "On utilise le vélodrome national olympique, calibré pour 5.000 à 10.000 vaccinations par jour, précise le président de la collectivité, Jean-Michel Fourgous, qu'on arrive à 500 c'est une bonne nouvelle mais ça veut dire qu'il est temps de passer le relais à la médecine de ville et aux pharmaciens". L'élu met en avant le coût de fonctionnement d'une telle infrastructure, qu'il estime à 20 millions d'euros par an. Il ajoute qu'il sera possible de tout remettre en route en cas de besoin, "cela prend trois jours". Fin octobre, le vaccinodrome de St-Quentin avait fermé ses portes une première fois avant de rouvrir quelques semaines plus tard pour permettre la campagne de rappel.