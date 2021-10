Les centres de vaccination manchois réduisent la voilure, on vous donne les jours et heures d'ouverture

Selon les derniers chiffres de l'ARS, en Normandie le nombre de personnes malades du coronavirus continue de baisser très fortement. Le taux d'incidence est actuellement (chiffres du 5 octobre) de 24,3 pour 100 000 habitants. Il a baissé de plus de 21,6 % dans la région au cours de la dernière semaine. C'est le taux le plus faible de France. Et c'est la Manche qui a le plus bas avec 15,3. Par ailleurs 83 % des Normands et Normandes sont totalement vaccinés et 94% des manchois. Alors forcement dans notre département on réduit la voilure dans les centres de vaccination parce qu'il y a de moins en moins de demandes. Terminé donc les centres éphémères comme ça a pu être le cas à Juilley ou Donville il y a quelques mois, aujourd'hui restent les 8 centres fixes dans le département qui au fil des semaines diminuent leurs horaires et jours d'ouverture.

CHERBOURG-en-COTENTIN

- Montecot : Mardi, mercredi et vendredi semaine paire de 9H à 16H30

Mardi, jeudi et vendredi semaine impaire de 9H à 16H30

- La salle des fêtes : du lundi au vendredi de 13H à 17H et le samedi de 9H à 17H

VALOGNES

- Le gymnase de l'Oncor : Lundi et samedi semaine paire de 9H à 15H30

Mercredi et samedi semaine impaire de 9H à 15H30

CARENTAN-LES-MARAIS

- La salle des fêtes : en fonction des RV

SAINT-LO

- Salle Allende : dès la semaine prochaine mardi, mercredi et jeudi après-midi de 13H à 18H + le vendredi de 10H à 16H + le samedi de 8H à 16H avec RV

COUTANCES

_- 17 Rue des Seringas :_Lundi et mercredi après-midi + samedi matin

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET

- 34 Rue Waldeck Rousseau : dès la semaine prochaine lundi, mercredi et vendredi avec ou sans RV 8H45/12H30 et 14H/17H45

AVRANCHES

- Salle omnisports Roger Lemoine : dès le 11 octobre tout le monde pourra venir sans rendez-vous les lundis, mercredis et samedis de 9Hà 12H30 et de 14H à 18H

Tous ces créneaux sont susceptibles d’être revus en fonction de l’évolution de l’épidémie. Et puis il y a aussi encore beaucoup d’incertitude pour les mois à venir concernant la 3e dose.