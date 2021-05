Des centres de vaccination ouverts le jeudi et le weekend de l’ascension en Dordogne

Alors que la levée des restrictions se profile peu à peu, la campagne de dépistage et de vaccination va se poursuivre ce week-end de l'Ascension en Dordogne. Elle devrait même s'accélérer. Dans un communiqué, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine indique que la vaccination sera "renforcée sur les trois premiers jours de la semaine" tout en ajoutant que plusieurs centres de vaccination restent ouverts pour le pont de l'Ascension. Des doses du vaccin Astra Zeneca et Janssen (Johnson & Johnson) doivent être livrées. À noter que ce dernier ne nécessite qu'une seule dose. Concrètement, sept centres seront ouverts ce jeudi 13 mai à Périgueux, Bergerac, Sarlat, Ribérac, Nontron, Excideuil et Vauclaire. L'intégralité des centres sont ouverts le samedi 15 mai à l'exception de John Bost, Madeleine et Pasteur. Dimanche, les centres de Périgueux, Sarlat, Ribérac et Vauclaire restent également ouverts. Le centre de vaccination de Saint-Astier sera ouvert "en soirée" selon l'ARS jusqu'à 20 heures ce mardi 11 mai. La prise de rendez-vous se fait sur le site internet Doctolib, en cliquant ici.

La prise de rendez-vous pour les majeurs possible du jour au lendemain

La vaccination est déjà ouverte pour toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, les jeunes de 16 et 17 ans atteintes de pathologies à "très haut risque de forme grave du Covid-19". Dès ce mercredi 12 mai, tous les majeurs pourront se faire vacciner par le biais d'une prise de rendez-vous du jour pour le lendemain à condition que des doses non utilisées soient encore disponibles, toujours via le site Doctolib.