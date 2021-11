Les centres de vaccination se réorganisent en Drôme

L'Agence régionale de santé va fermer progressivement les centres de vaccinations dits de proximité dans le département d'ici la fin de l'année, pour n'en garder plus que trois au premier trimestre 2022, à Valence, Romans et Montélimar. Neuf centres sur onze sont toujours en activité.

Après 56 000 injections réalisées, le centre de vaccination de l'espace Bachelard à Valence fermera ses portes vendredi 5 novembre. Celui d'Etoile est déjà fermé depuis le 29 octobre. Ces deux centres de vaccination avaient ouvert au mois de mai dernier, lorsque la vaccination avait été élargie ; les besoins étaient importants, il fallait suivre la cadence. Désormais, près de 93% des Drômois en âge d'être vaccinés le sont totalement. L'heure est à la réorganisation - "l'optimisation" des moyens de vaccination, dit l'Agence régionale de santé.

Début novembre, une capacité de 30 000 injections par semaine dans les centres drômois

Environ 8 000 personnes par semaine se font vacciner dans les centres de vaccination de la Drôme en cette période de fin octobre - début novembre. Sur le terrain, le département a les moyens d'assurer quasiment quatre fois plus d'injections. Pour le moment, l'Agence régionale de santé souhaite conserver cette capacité, et mise sur une décroissance progressive.

Sur les onze centres de vaccination déployés dans la Drôme, seuls deux ferment début novembre : ceux d'Etoile et de Valence-Bachelard, mis en service en mai, en renforts. Les centres dits de proximité - Saint-Vallier, Nyons, Saint-Jean-en-Royans, Die, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Crest - tournent encore, à raison de deux ou trois jours par semaine, pour assurer et honorer les rendez-vous, et fermeront dans les trois prochains mois, progressivement. Un passage de relais aux personnels de santé de ville sera fait, en vue de l'injection des troisièmes doses.

Sauf consignes contraires, seuls resteront au premier trimestre 2022 trois centres dans la Drôme : ceux couvrant les grandes agglomérations, Valence, Romans et Montélimar.

Equipes mobiles et opérations ponctuelles

Sept équipes mobiles restent déployées pour l'heure, pour les campagnes de rappel et les opérations ponctuelles : à Donzère, Cléon d'Andran, Buis-les-Baronnies, La Motte Chalançon, Sauzet, Saint-Donat et Bourdeaux.

Ces opérations ponctuelles, dites "Aller vers" restent également programmées. Prévue par exemple une opération spéciale dans le quartier de Châteauvert de Valence lundi 8 novembre, ou encore dans le bassin du Crestois les samedi 13 et mardi 16 novembre.