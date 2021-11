Les centres de vaccination vont progressivement fermer dans le Poitou

78 % des habitants de plus de 12 ans de la Vienne ont reçu leurs deux doses de vaccin contre le covid, ils sont près de 80 % dans les Deux-Sèvres. Alors que la dose de rappel pour les plus de 65 ans est en cours de distribution, les centres de vaccinations vont progressivement fermer leur portes.

Dans le Poitou, la vaccination contre le covid progresse. Près de 80 % des personnes éligibles aux vaccines, ont reçu les deux doses d'après le dernier bulletin épidémiologique de Santé public France. Emmanuel Macron a annoncé qu'une troisième dose sera obligatoire pour garder un pass sanitaire valide pour les plus de 65 ans. Une campagne de vaccination qui devrait plus passer par les professionnels de santé de ville, car les centres de vaccination vont progressivement fermer.

C'est une stratégie assumée de l'ARS. L'organisme veut faire rentrer la vaccination contre le covid dans un schéma plus classique, c'est-à-dire par la médecine de ville. Le but est de faire une transition assez douce des centres de vaccination vers les médecins, pharmaciens ou infirmiers. Par exemple, le centre de Buxerolles s'arrête le 24 novembre et celui de Montmorillon doit fermer le 22 décembre. Pour trouver une dose, il faut aller sur le site Doctolib ou sur le site santé.fr. Tous les centres encore ouverts et les praticiens qui vaccinent sont dessus.

Prêt à rouvrir en cas de besoin.

"On a reçu une instruction de la directrice de l'ARS demandant de fermer le centre de vaccination comme beaucoup d'autres", explique Pascal Lecamp, le maire et directeur du centre de Civray. Il doit fermer le 31 décembre prochain. "On est évidemment à l'écoute de ce qui va se passer et de l'évolution et donc ça, ça peut changer du jour au lendemain", assure l'édile, prêt à rouvrir si l'ARS le demande. Un constat partagé par les autres communes qui ont un centre de vaccination.