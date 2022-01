Les centres hospitaliers de Tulle et de Brive proposent de nouveaux créneaux de tests antigéniques

Depuis la fin des vacances de fin d'année, les files d'attentes devant les pharmacies et les laboratoires d'analyses ne désenflent pas. Avec l'explosion du variant Omicron, et le nouveau protocole mis en place dans l'Education Nationale notamment, c'est la course aux tests. Tous les jours, ce sont des milliers de prélèvements qui sont réalisés dans notre région. Alors, pour renforcer le dispositif de tests, les centres hospitaliers de Tulle et de Brive, en collaboration avec la Protection civile de Corrèze, proposent à leur tour des tests antigéniques, dont le résultat est connu dans l'heure. Ces nouveaux créneaux seront assurés les après-midis, de 14 heures à 17 heures, avec rendez-vous à Brive ou sans rendez-vous à Tulle. Cette nouvelle mesure devrait permettre de soulager les officines corréziennes qui réalisent en moyenne une cinquantaine de tests antigéniques tous les jours. A noter que ces tests antigéniques s'ajoutent aux créneaux de tests PCR déjà existant.