Les centres normands se réorganisent pour vacciner les 5-11 ans contre le Covid

Avec la vaccination autorisée pour les enfants entre 5 et 11 ans, c'est toute une organisation à adapter pour les centres de vaccination de l'Agence Régionale de Santé de Normandie, car le parcours n'est pas le même que pour les adultes.

D'une part, parce que les enfants ne reçoivent pas la même dose. Ils sont plus jeunes, avec un système immunitaire fort, plus légers aussi, donc la dose est moins forte. Cela implique de créer une ligne de vaccination spécifique pour les enfants dans les centres qui existent déjà.

D'autre part, les étapes sont également différentes. Contrairement aux adultes, les enfants ont systématiquement un TROD. Il s'agit d'un test pour savoir s'ils ont déjà des anticorps. Si c'est le cas, cela signifie qu'ils ont déjà contracté le Covid sans avoir de symptôme. Ils n'auront donc besoin que d'une seule injection au lieu de deux. Ce test est donc fait avant la vaccination dans le centre.

L'Agence Régionale de Santé de Normandie a actuellement 18 centres qui vaccinent les 5-11 ans sur les 5 départements. La liste est disponible ici. Elle devrait "monter progressivement en puissance," indique le référent vaccination de l'ARS, le Dr Jean-Philippe Leroy.

S'adresser aux enfants et à leurs parents

Ce qui change aussi, c'est que les enfants viennent avec leur parents et qu'il faut rassurer les uns et les autres. Pour cela, l'Agence Régionale de Santé de Normandie fait appel à des médecins expérimentés. C'est ce qu'explique le Dr Jean-Philippe Leroy : "ça peut être des médecins généralistes ou des médecins pédiatres qui ont l'habitude de recevoir des enfants." En cas d'inquiétude des parents sur la vaccination, le Dr Leroy recommande de consulter le médecin de famille qui saura répondre à leurs question. C'est aussi ce qu'affirme le Dr Jacques Battistoni, secrétaire général du syndicat des médecins généralistes de France : "Ce sont des questions qui reviennent souvent dans nos consultations et c'est le premier rôle du médecin généraliste que d'avoir ce rôle de conseil."

Les deux médecins veulent rassurer les parents qui s'interrogent sur le bien fondé de cette vaccination des enfants. "Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs millions d'enfants qui sont vaccinés aux Etats-Unis qui ont reçu une première dose et même une deuxième," explique le Dr Leroy, "et _on a un profil de sécurité du vaccin qui est plutôt très bon_." Pour le Dr Battistoni, il faut vacciner les enfants pour deux raison : "pour les protéger parce que même si les formes graves sont rares chez les enfants, elles existent," indique le médecin, "et en protégeant les enfants, on évite aussi que le virus ne circule dans la population."

Les Normands sont jusqu'à présent très mobilisés sur la vaccination. Près de 93% des plus de 12 ans ont reçu une première dose, et 91,7% sont complètement vaccinés.