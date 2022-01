Les chalets de dépistage contre le Covid à nouveau pris d'assaut à Châteauroux

La mairie de Châteauroux renouvelle l'opération de dépistage contre le Covid. Des tests antigéniques sont à nouveau proposés dans des chalets installés sur la place Gambetta, ce samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 janvier de 13 heures à 17 heures. Le week-end dernier, près de 500 tests ont été réalisés. Une forte affluence qui se répète ce samedi encore, les Castelroussins ont fait la queue pour se faire tester.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Les pharmacies et les laboratoires débordés

A peine ouverts, les chalets sont déjà pris d'assaut. Une trentaine de personnes attendent pour se faire tester. "Je suis en contact, c'est plus rapide de venir ici que de prendre rendez-vous en pharmacie, raconte Cassandra, une Castelroussine. En pharmacie, je dois attendre quatre jours pour pouvoir faire un test, c'est long quand même, j'en ai besoin pour retourner au travail".

Ici, tout le monde vient pour la même raison : la rapidité du sans rendez-vous. Avec la propagation du variant Omicron, partout ailleurs, les délais d'attente explosent pour se faire tester. "Les pharmacies et les laboratoires débordés par les demandes de tests, c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif, explique Chrystelle Roux, responsable du service hygiène et santé publique à la mairie de Châteauroux. Ils ont plus de demandes que de disponibilités, tout le monde ne peut pas être testés dans les temps nécessaires".

Mais la foule devant les chalets s'explique également par l'augmentation des besoins en tests de la population. "Avec la vague de contaminations, beaucoup de personnes doivent être identifiées", indique-t-elle. Les demandes de tests sont également multipliés. "On a besoin de se faire tester quand on est cas contacts, pour prouver qu'on est guéris ou pour avoir l'autorisation de retourner à l'école ou au travail", ajoute Chrystelle Roux.

Sur les 500 tests réalisaient le week-end dernier, 20% étaient positifs.

Les tests ne sont pas ouverts à tous

Si les tests sont sans rendez-vous, tout le monde ne peut toutefois pas se faire tester. "Ces tests ne sont pas gratuits, ils sont pris en charge par la Sécurité sociale, prévient Chrystelle Roux. Ils sont à disposition des malades et des cas contacts identifiés, qui ont reçu un document de la CPAM leur demandant d'aller se faire tester". Les enfants envoyés par les écoles peuvent également se faire tester.

Seules les personnes disposant d'un certificat peuvent se faire tester. "Il faut avoir un document qui atteste qu'on a besoin de faire un test et qu'on rentre dans les critères définis par la réglementation", ajoute la responsable du service hygiène et santé publique à la mairie de Châteauroux.