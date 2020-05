Les chenilles urticantes colonisent les forêts de chênes vosgiennes

Depuis le mois d'avril dernier, les chenilles processionnaires sont de retour dans les massifs vosgiens ou prédomine le chêne. Dangereux pour l'homme, les poils urticants provoquent allergies urticaire et de fortes démangeaisons. Il est déconseillé de se promener dans les zones infestées.

"après plusieurs mues, les chenilles représentent un danger pour l'homme" souligne Denis Dagneaux. Le directeur de l'Office national des forêts dans les Vosges, pointe les longs poils blancs qui constellent le corps des lépidoptères. Des poils urticants qui projetés dans l'air , s'accrochent à la peau et aux muqueuses, grâce a de petits crochets comme des harpons microscopiques. Les symptômes sont identifiables très vite explique Yannick Verdenal, le monsieur environnement de l'Agence régionale de santé: Allergies, urticaire, et fortes démangeaisons. Si vous avez été exposé, il faut laver vos vêtements à haute température et prendre une douche. Si le mal persiste, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin.

"Il n'existe aucun moyen d'éradiquer ce fléau à grande échelle" poursuit Denis Dagneaux. La seule façon de se prémunir c'est d'éviter d'aller en forêt. Toutes les Vosges centrales sont infestées sur un axe Charmes-Mirecourt. A tel point que certaines communes ont d'ores et déjà pris des arrêtés d'interdiction pour les promenades-loisir dans certains secteurs. Notamment à Charmes et à Châtel-Sur-Moselle.

Tombés au sol, les poils urticants restent actifs pendant des mois.