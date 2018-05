Rennes, France

200 chevaux malades ou contaminés ont été recensés dans l'Ouest par le RESPE, le réseau d'épidémio-surveillance en pathologie équine. "200 mais d'autres analyses sont en cours et tous les cas n'ont pas été déclarés.", précise la directrice du RESPE, Christel Pitel. "C'est une maladie virale, il n'y a pas de traitement.".

Les symptômes pour les animaux ressemblent à une grippe. Mais la maladie peut entraîner aussi des avortements des poulinières ou des atteintes neurologiques. Et, dans ce dernier cas, être mortelle. C'est ce qui est arrivé à l'un des chevaux du centre équestre Les Conillaux, à Cesson-Sévigné, près de Rennes. La gérante du club, Marie Le vot, en est convaincue. Son sauteur a été contaminé lors d'un concours en mars: "Un des chevaux est monté en température deux-trois jours après le concours. Il avait 40° de fièvre.". Le diagnostic a été confirmé par le vétérinaire: rhinopneumonie. Mais la pauvre bête a présenté des symptômes neurologiques. "On a essayé de la sauver pendant quinze jours. On a fait tout le nécessaire mais on a été obligé de l'euthanasier.".

La maladie déclarée, tout le cheptel a été vacciné. Mais trop tard pour une écurie. Une dizaine de chevaux de concours sur les 80 du club a été contaminée aussi . "C'est désinfection des box tous les jours, tout le matériel, nous. Personne ne rentre dans le bâtiment. Aucun cheval ne rentre dans l' enceinte du club ni n'en sort. On a tout arrêté pendant deux mois." Le centre équestre a voulu être transparent. "On a rien caché et on a voulu garder la maladie chez nous.". Maintenant c'est fini! Le club a rouvert ses portes et prend désormais des précautions. "Dorénavant, nous ne partons pas en concours sans apporter notre pulvérisateur et notre désinfectant pour désinfecter les box quand on arrive."

Le concours national d'attelage de Rennes - Dominique Lebreton

Il vaut mieux éviter les contacts entre chevaux. C'est pourquoi de nombreux concours équestres ont été annulés dans l'Ouest. Et vont l'être. A Laval, par exemple, celui du week-end de l'Ascension n'aura pas lieu. A Rennes aussi, pas de concours d'attelage à la Prévalaye, le week-end de la Pentecôte. Trop risqué pour le président de l'association organisatrice, Bernard Grandjean: "Il n'était pas raisonnable de rassembler 200 chevaux sur ce terrain, le vaccin n'étant pas obligatoire. Et il est très difficile de mettre en place un contrôle avant l'entrée.".