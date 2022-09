Les chiffres éloquents du manque de médecins dans la Manche

L'association des maires ruraux de France présente un portrait fidèle de la démographie médicale dans le pays. Une étude très précise qui montre que 10 millions de Français ont des difficultés d'accès aux soins du fait du manque de médecins. Et la Manche n'y échappe pas.

L'étude menée par l'association des maires ruraux de France apporte la confirmation que la Manche est en situation de grande tension du fait du manque de médecins. En dépit des efforts réalisés pour faire venir de nouveaux praticiens, certains bassins de vie sont en situation de quasi désert médical.

Un déficit criant de généralistes

Pour être à la moyenne nationale (0,83 médecin pour 1000 habitants), il faudrait 85 généralistes de plus que ceux exerçant aujourd'hui dans la Manche. Plus impressionnant encore, pour atteindre l'objectif idéal d'1 médecin pour 1000 habitants, il en faudrait cette fois 169 de plus.

Secteurs géographiques où les manques sont les plus criants : le Cotentin. Il manque 9 médecins dans le bassin de vie de Carentan, 8 autour de Valognes, ou encore 7 sur le secteur des Pieux. Dans le Sud Manche, c'est le bassin d'Avranches qui aurait besoin de 8 médecins pour être à la moyenne nationale. Seul le Granvillais est au dessus de la moyenne.

Des spécialités en voie de disparition

Si on s'intéresse maintenant aux médecins spécialistes, là aussi le paysage est plutôt sombre. Toujours par rapport à la moyenne nationale, il manque 19 cardiologues dans la Manche, 11 ophtalmologues, ou encore 18 gynécologues. En l'occurrence les femmes manchoises doivent se débrouiller avec 30% de gynécologues en moins que la moyenne nationale. Enfin spécialité la plus en crise : la psychiatrie. Là il manque 34 spécialistes pour atteindre la moyenne.