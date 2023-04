"Les chiffres ne sont pas sérieux" dénonce un médecin intérimaire avec le plafonnement de leur rémunération

Eric Réboli est le président du syndicat SNMRH qui représente ces intérimaires. Il est médecin urgentiste intérimaire et effectue des remplacements notamment à Douai. Sur France Bleu Nord, ce mardi 4 avril, il revient sur l'application de la loi Rist qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires à l'hôpital public .

ⓘ Publicité

Avec cette nouvelle loi, les médecins interimaires ne toucheront pas plus de 1 390 euros brut pour une garde de 24 heures à l'hôpital public. Cette somme peut représenter un salaire mensuel pour quelqu'un alors pourquoi est-ce que cela vous déranger ?

Je comprends que ça puisse choquer quelques personnes. Mais cette somme représente quand même un travail de 24 heures, sans dormir, un métier où la pénibilité est réelle, la pression est énorme, on soigne des patients, on a des déchocages, ce n'est pas n'importe quoi. Après 10 ans d'étude, nous pensons que nous méritons un salaire décent.

Le ministère de la santé dit vouloir mettre fin à des dérives, limiter la compétition entre établissements, avec des salaires de "mercenaires" allant parfois jusqu'à 6.000 euros brut pour une journée de travail. Est-ce que c'est une réalité ?

Le gouvernement ne s'appuie sur aucun chiffre. Il s'en sert simplement pour faire une chasse aux sorcières. En 6 ans, je n'ai jamais vu un collègue gagner de telles sommes. Chez les médecins, c'est de l'abus de dire ça. Le gouvernement a besoin de nous, des intérimaires, mais ne veut pas les payer.

Le risque, selon votre syndicat, c'est que les intérimaires désertent l'hôpital public. Votre syndicat a même listé des établissements menacés dont une dizaine dans le NPDC.. De quel genre de perturbations parlez-vous ?

La cardiologie de Denain est menacée, car le seul intérimaire en poste est parti hier. À Douai, vous avez des trous dans le planning avec trois ou quatre médecins au lieu de cinq. Vous n'aurez parfois pas de SMUR du tout. Le planning d'avril a été fait en forçant les titulaires à faire des heures supplémentaires, à annuler leurs vacances. Et le ministre de la Santé persiste à dire qu'il n'y a pas de fermetures de service alors qu'il y en de Bastia à Pontivy. Ce gouvernement fait l'autruche et la sourde oreille.

Avec cette loi, le gouvernement espère faire des économies pour peut-être revaloriser les salaires à l'hôpital, rendre les professions hospitalières plus attractives. Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu ?

Si le gouvernement voulait faire des économies, il n'aurait pas dépensé autant dans les cabinets de conseil ou dans les autoroutes. Mais pour la santé des Français et les médecins titulaires, il ne veut rien dépenser. Tandis que nous [les intérimaires, ndlr], on dit qu'on représente 1,5 voire 2 milliards d'euros. Mais dès qu'un responsable s'exprime dessus, les sommes changent, 500 millions de plus à chaque fois.

Votre syndicat appelle donc les intérimaires hospitaliers à faire grève, de manière illimitée. Vous exigez le retrait de cette loi ? Est-ce que vous avez d'autres recours ?

On fait grève car comment voulez-vous qu'on accepte un contrat dont les conditions de travail sont désagréables et le salaire imposé sans discussion ? Notre avocat a saisi Conseil constitutionnel et au niveau européen. Il demande que le gouvernement nous donne exactement les études qui disent ce que représentent les intérimaires et si ces cas à 5 ou 6 000 euros existent vraiment et sont généralisés.