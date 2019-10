Les chiropracteurs ouvrent leurs cabinets

Auxerre, France

On connaît davantage les ostéopathes, les kinésithérapeutes que les chiropracteurs. Leur approche et leur formation sont différentes. Le chiropracteur est un spécialiste de la colonne vertébrale. La chiropraxie est légalisée depuis 2002 et réglementée depuis 2011. La plupart des mutuelles remboursent quelques consultations par an. Jusqu’à samedi 19 octobre, tous les chiropracteurs de France offrent des bilans vertébraux et posturaux gratuits pour élargir la prévention du mal de dos et faire connaitre leur profession.

Le mal de dos, le mal de siècle

Première cause de consultation et d’arrêt de travail, le mal de dos est souvent considéré comme le mal du siècle. Des habitudes, des gestes et mauvaises postures inadaptés provoquent des douleurs. Il n’est pas nécessaire de passer par le médecin généraliste avant d'aller voir un chiropracteur. Pour une première consultation, l’idéal est de venir avec "un scanner ou radio", indique Marie Marie-Jacobe Rouy, chiropractrice à Auxerre. En France, on dénombre près de 1 300 chiropracteurs, 4 sont installés dans l'Yonne.

Une séance débute par des questions sur les antécédents, des question sur le mode de vie, les postures au travail par exemple. Puis, la praticienne fait un bilan postural, "des tests orthopédiques et neurologiques si besoin". Ensuite, le patient est allongé sur une table pour examiner sa colonne vertébrale. _"Le système nerveux est la base, c'est vraiment notre électricité_, toutes les informations qui partent du cerveau, la mobilité et toutes les informations qui partent du corps et qui remontent au cerveau comme les sensations, la chaleur, la douleur.. tout cela passe obligatoirement par la colonne vertébrale donc c'est important d'avoir une colonne qui fonctionne de manière optimale", explique Marie-Jacobe Rouy. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir mal pour aller consulter un chiropracteur, "on attend pas d'avoir une carie pour aller chez le dentiste. Il faut prendre soin de sa colonne avant d'avoir mal".