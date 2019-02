Les cliniques marseillaises Beauregard et Vert Coteau accusées d'utiliser les données personnelles des patients

Les deux cliniques de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, sont visées par l'Agence régionale de santé. Beauregard et Vert Coteau auraient utilisé, début février, les données personnelles de leurs patients pour leur envoyer une pétition.

Marseille, France

"C'est un scandale !" Cécile Vignes n'en revient pas. La représentante du collectif "Nos Quartiers Demain" a reçu plusieurs signalements d'anciens patients des cliniques Beauregard et Vert Coteau, à Marseille. Ces patients ont reçu, début février, une pétition les invitant à soutenir le projet d'hôpital privé dans le quartier Saint-Barnabé. "On a halluciné, reconnaît Cécile Vignes, dont le collectif s'oppose au projet. On est tombés à la renverse lorsque des gens nous ont téléphoné en nous demandant comment cette pétition avait pu atterrir dans leurs messages."

Les deux cliniques auraient donc pioché dans leur carnet d'adresse pour trouver noms, prénoms, numéros de téléphone et mails d'anciens patients. "Apparemment, tous les moyens illicites et illégaux sont bons pour construire cet hôpital", regrette Cécile Vignes.

"Utiliser des moyens illicites et illégaux, non, c'est pas possible !" - Cécile Vignes

Car la pratique est bien illégale. C'est ce que dénonce l'Agence régionale de santé (ARS), pointant du doigt "une atteinte grave aux droits des personnes".

L'ARS annonce donc qu'elle saisit "en urgence" la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui doit maintenant enquêter pour fournir des preuves.