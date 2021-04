Les cliniques privées de la métropole d'Orléans vont aider l'hôpital, comme au printemps 2020

L'hôpital d'Orléans a ouvert 55 lits de réanimation, à ce jour. Et il est à 90% de taux d'occupation. Il n'y a pas que des patients Covid dans les deux unités, mais tous nécessitent une attention et du personnel soignant. Au printemps 2020, lors de la première vague, l'établissement public avait compté jusqu'à 61 patients en réanimation.

Pour ouvrir plus de lits, si la montée de l'épidémie de Covid 19 l'exige, il faudra plus de personnel. Or l'hôpital en manque déjà cruellement. "Pour faire plus, il faudra demander de l'aide" explique le Dr Willy-Serge Mfam, le chef du pôle anesthésie-réanimation au CHR d'Orléans. "A la fois en mobilisant du renfort en interne, en déprogramment des opérations. Et en demandant de l'aide du privé, en personnel médical et non médical".

Une vingtaine de patients Covid à Oréliance

Mais c'est tout le problème : la pénurie de soignants est un souci partout, dans le public comme dans le privé. Cas de Covid, contaminations, épuisement, démission, les explications sont nombreuses, au bout d'un an de lutte contre l'épidémie. La clinique Oréliance à Saran a lancé un appel à candidatures, pour aller aider le CHRO. Et favorisera la mise à disposition des volontaires. Mais contrairement à la première vague, elle va devoir veiller à ne pas trop pénaliser son propre fonctionnement.

Contrairement à la première vague, d'abord, Oréliance accueille des patients Covid, une vingtaine en ce moment, après être montés à 38. Ils ne sont pas intubés, mais ce sont pour certains des patients lourds, sous oxygène. Contrairement au printemps 2020, où toutes les opérations non Covid avaient été déprogrammées, cette fois certaines seront maintenues parce qu'elles sont impossibles à repousser encore. L'Agence Régionale de Santé a demandé à tous les établissements de santé de déprogrammer 50% de leurs interventions.

Le personnel soignant manque, dans le privé comme dans le public

Mais surtout, Stéphane Tulipani le directeur de la clinique Oréliance, souligne le manque de personnel : "nos patients Covid nécessitent beaucoup de personnel, mais j'ai en ce moment 44 arrêts maladies à la clinique, et 30 postes que je n'arrive pas à pourvoir. Essentiellement des postes d'infirmières ou d'infirmiers, mais pas seulement. Donc on fera au mieux, comme depuis le début. Les quelques semaines à venir vont être difficiles".

Des infirmières de l'Archette à l'hôpital dès la semaine prochaine

La clinique de l'Archette à Olivet ne peut pas, elle, accueillir de patients Covid, mais elle a déjà pris des mesures pour mettre du personnel à disposition de l'hôpital.

Quatre infirmières volontaires iront ainsi dès la semaine prochaine au CHRO. Plusieurs anesthésistes sont candidats également. "Mais la situation est différente de l'an dernier" souligne lui aussi Loïc Pennanech, le directeur de la clinique de l'Archette. "Cette fois on ne peut plus reporter certaines opérations, pour nos patients ce serait une perte de chance trop importante".