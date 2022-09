Les collèges isérois testent le repas 100 % bio ou local au moins une fois par semaine

C'était une promesse de la majorité départementale LR, proposer un repas 100 % bio ou local dans les cantines des collèges. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, les 2/3 des collèges isérois, soit 59 sur 97, ont ainsi accès une fois par semaine à des repas composés exclusivement de produits bio ou locaux. Le pain provient de la boulangerie Lenoir basée à Grenoble. La farine de la maison Cholat basée à Morestel dans le nord Isère. Et la viande et les légumes des producteurs du coin. L'idée : proposer des repas meilleurs, et plus respectueux de l'environnement. La mesure sera généralisée en 2028.

