Roannais : les collègues de Jennifer se mobilisent pour faire connaître le don de moelle osseuse

Roanne, France

Ce jeudi, à Neaux, près de Roanne, tous les salariés de Mado-Marcel, arborent le même t-shirt avec un grand portrait de leur collègue et cette phrase : "Et si vous pouviez sauver Jennifer ?" Les employés du fabricant de vêtements ont suggéré à leur patron, Bernard Leonetti, de profiter de l'opération vente d'usine de l'entreprise pour organiser une journée de sensibilisation au don de moelle osseuse. Le président de Mado-Marcel a aussitôt accepté. "C'est l'occasion ou jamais, explique-t-il. On profite de la venue de cinq mille à six mille personnes en quatre jours pour les impliquer et leur donner envie de donner."

Les salariés comme Jean-Christophe espèrent qu'un don de moelle osseuse pourra sauver leur collègue Jennifer : "On est sensibilisés depuis le début, précise-t-il. Dès qu'on a su qu'elle avait une leucémie, on s'est tous impliqués. On est tous allés s'inscrire sur les listes pour les dons de moelle osseuse. Ceux qui n'avaient jamais donné du sang ont commencé à en donner."

Rassurer et expliquer

Les membres de l'Établissement Français du Sang ont positionné leur stand devant les caisses pour aller à la rencontre des clients, et les rassurer sur le don de moelle osseuse. Charlène, une cliente, repart du magasin, un sac de vêtements dans une main, dans l'autre un formulaire pour devenir donneuse. "C'est vrai qu'on est touchés par la situation de cette mère de famille, et puis _ce n'est pas loin de nous, on se sent plus proches_, on espère qu'il y aura une solution pour elle. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est pas un gros don de soi, et si ça peut sauver des vies, c'est très bien."

L’histoire de Jennifer suscite une vive émotion et un élan de solidarité dans la Loire : au mois d'avril, 1500 personnes ont sollicité de l'EFS de Saint-Etienne pour entamer des démarches de don de moelle osseuse. Habituellement, l'établissement n'en reçoit qu'une vingtaine par mois.