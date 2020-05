Les conseils du Centre du Sommeil du CHRU de Tours pour mieux dormir pendant et après le confinement

Depuis le début du confinement, beaucoup de patients du Centre du Sommeil du C.H.R.U de Tours se plaignent d’insomnies. Le docteur Nadège Limousin, qui dirige cette structure, l'explique par deux raisons majeures : "_J'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils se retrouvent dans de gros soucis professionnels et du coup ils ne dorment plus_. Il y a aussi une utilisation beaucoup plus fréquente des écrans. Beaucoup de gens avouent qu'ils consultent les réseaux sociaux avant de se coucher, alors qu'avant ils ne le faisaient pas. Or, la lumière des écrans retardent l'endormissement, sans parler du stress que les infos lues juste avant d'éteindre peuvent engendrer. Les écrans, il faut arrêter de les regarder au moins deux heures avant de se coucher".

L'anxiété, les écrans et une mauvaise hygiène de vie perturbent le sommeil depuis le début du confinement

Autre problème pour beaucoup de gens : l’absence de rythme veille-sommeil. "Les patients sont souvent incapables de me dire à quelle heure ils se couchent le soir ou à quelle heure ils se lèvent le matin parce que ce n'est jamais pareil d'un jour à l'autre. Il faut absolument retrouver un rythme avant le déconfinement".

Le fait de moins faire d'exercice physique pénalise aussi les gens qui étaient très actifs ou qui avaient un travail dans lequel ils se dépensaient beaucoup. Beaucoup de gens confinés manquent aussi d’exposition au soleil. Or, le Docteur Limousin souligne que c’est très important pour réguler l’hormone du sommeil, la mélatonine, qui permet de bien s’endormir : "Le fait qu'ils ne s'exposent plus au soleil, ça ne donne plus au corps l'information qu'il faut rester éveiller la journée et dormir la nuit".

Autre erreur courante : grignoter toute la journée, alors que le rythme des trois repas par jour favorise la qualité de sommeil. Enfin, si vous avez une insomnie, ne restez pas au lit pour lire : il faut que votre corps associe bien votre présence dans le lit au fait de dormir. Si vous n'arrivez pas à sombrer dans le sommeil, relevez-vous lire dans un fauteuil ou un canapé, puis revenez vous coucher quand vous sentez la fatigue.