Les consultations pour des douleurs liées au télétravail se multiplient à l'institut d'ostéopathie de Bruz

Pas toujours bien installés pour télétravailler, de plus en plus de salariés souffrent de douleurs. Les étudiants de l'institut d'osthéopathie de Bruz, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine) voient les consultations augmenter depuis l'automne 2020.

Avec la pandémie de la Covid-19, le télétravail est devenu la norme dans de nombreuses entreprises. Mais tous les salariés ne sont pas bien équipés pour travailler à la maison alors ils sont nombreux à souffrir de différents maux. Les étudiants de l'institut d’ostéopathie de Bruz, au sud de Rennes, reçoivent de plus en plus de patients concernés par cette problématique.

Je n'ai pas de mobilier adapté, donc je télétravaille dans mon canapé - Franck, un patient

Serviette autour du cou, Franck sort d'une heure de séance d’ostéopathie. Comme pour le premier confinement, cet informaticien télétravaille totalement depuis janvier. Une pratique qu'il réalise dans des conditions pas très optimales. « Je n'ai pas de mobilier adapté donc je le fais depuis mon canapé, c'est très inconfortable». Inconfortable et surtout douloureux. Franck consulte pour son dos. Il a tenté de se soigner avant de venir à la clinique. « J'ai essayé de faire plus de sport que d'habitude pour prendre l'air et compenser le télétravail. C'est vrai qu'en télétravail, on a plus tendance à rester assis toute la journée et à ne pas prendre trop de pause. »

Pour le responsable de la clinique, Hakim Mhadbhi, le télétravail provoque des douleurs, et ce, pour plusieurs raisons. « À la maison, les patients n'adoptent pas toujours des postures idéales. _Le télétravail provoque aussi du stress et de l'isolement_. Et avec la fermeture des salles de sport les gens ont une activité moindre. »

Les cervicales, le dos, les poignets

Tous les jours, les étudiants de l'institut reçoivent au moins une personne qui souffre des cervicales, du dos, des poignets. Des endroits très sollicités en ces temps de télétravail. Emma, étudiante en quatrième année, reçoit les patients dans un box de consultation. « Quand je demande "pourquoi vous venez ?" Les patients répondent directement : "je n''avais pas ces douleurs avant de télétravailler" ou alors "je les avais un petit peu mais elles se sont amplifiées au fil des mois".»

Ces douleurs touchent des personnes sensibles à ces problèmes à la base, mais pas seulement, les étudiants de la clinique voit aussi arriver de nouveaux patients, jamais concernés par ce type de douleurs auparavant. Alors pour éviter ces problèmes, le responsable de la clinique, Hakim Mhadbhi donne quelques conseils : « faire une activité physique régulière, bien s'hydrater, s'étirer, adapter son poste de travail et changer régulièrement position quand on télétravaille pour ne pas mettre en tension ses muscles trop longtemps. »