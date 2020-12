"Les contaminations au coronavirus augmentent trop vite dans la Somme" selon l'épidémiologiste Maxime Gignon

Le taux d'incidence dans le département de la Somme et de l'Aisne a augmenté ces derniers jours. Il faut rester prudent insiste le professeur Maxime Gignon, épidémiologiste, responsable prévention et risque au CHU d'Amiens.

"Plus de 159 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours" selon les chiffres de Santé publique France repris par le professeur Maxime Gignon dans un tweet. La Somme et l'Aisne voient les contaminations repartir à la hausse. "Au mois de novembre c'était surtout le nord des Hauts-de-France qui était particulièrement touché, alors que la Somme et l'Aisne l'étaient moins et maintenant c'est le contraire. On sent une dynamique de l'épidémie plutôt à la hausse et ça doit être suivi" s'inquiète le professeur Maxime Gignon.

"Plus il y a de personnes contaminées, plus on risque de croiser des gens qui sont infectés."

Un 3ème confinement serait-il la solution?

Les confinements servent à casser la dynamique de l'épidémie et ça fonctionne mais ça a d'autres conséquences: sur l'économie, la santé mentale. Cette décision doit être prise par ceux qui nous gouvernent, mais ce n'est pas à exclure dans les semaines qui viennent. L'indicateur des tensions hospitalière, c'est-à-dire des capacités d'accueil des malades à l'hôpital, s'est amélioré depuis le mois de novembre, en dehors de quelques cas, donc c'est une bonne chose."