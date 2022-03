Les contaminations au Covid-19 augmentent en Moselle, l’impact est limité à l’hôpital

Plusieurs indicateurs montrent que l’épidémie de Covid-19 remonte légèrement en Moselle. Le taux d’incidence était de 1143 cas pour 100 000 habitants le 10 mars dernier, avec une augmentation de 19,64% sur sept jours, d’après les données communiquées par le site du gouvernement ce lundi.

Le nombre de contaminations au quotidien augmente dans les mêmes proportions. Mais dans les hôpitaux mosellans, les chiffres restent faibles. Les plans blancs ont même étaient levés dans les hôpitaux du département. 19 personnes sont hospitalisées chaque jour en moyenne et 3 personnes entrent en soins critiques chaque jour.

On est donc loin des chiffres du début de l’épidémie, où plus d’une centaine de personnes étaient hospitalisées quotidiennement en avril 2020, et où une vingtaine de personnes entraient en réanimations chaque jour.

Ce lundi, 362 patients étaient hospitalisés pour Covid-19 dans le département, dont 31 en soins critiques. Le taux d’occupation des lits d’hôpitaux en Moselle dédiés au Covid-19 était de 34% seulement.

Aujourd’hui, plus de 800 900 personnes sont complètement vaccinées, sur un peu plus d’un million d’habitants en Moselle.