Coronavirus : les contaminations baissent dans le Gard

La situation épidémique reste préoccupante. Selon les dernières données, le Gard est le deuxième département d'Occitanie où la Covid-19 circule le plus derrière la Haute-Garonne. Le léger mieux observé depuis quinze jours peut laisser entrevoir une possible sortie du tunnel. Néanmoins, les variants anglais, brésilien ou sud-africain commencent à apparaître. Ils représentent désormais une contamination sur dix.

Enfin, si la réanimation est encore largement occupée, le nombre d'hospitalisations dans le Gard baisse. Mardi soir, 219 personnes étaient suivies après une contamination à la Covid-19 contre 241 en fin de semaine dernière.

Le point sur la vaccination

La campagne vaccinale continue. Dans le Gard, près de 26.000 personnes ont déjà reçu une première dose. Et près de 10.000, les deux injections du vaccin de Pfizer. Celui de Moderna devrait arriver début mars dans le département. Par ailleurs, les premières doses d'AstraZeneca, beaucoup plus facile à transporter, sont arrivées dans le Gard depuis lundi. Les vaccinations vont de nouveau s'accélérer la semaine prochaine avec la possibilité de recevoir le vaccin directement chez son médecin traitant ou dans sa pharmacie.

Une date très attendue par les plus fragiles face à la Covid-19. Plus aucune place n'est actuellement disponible. Chez les personnes âgées la colère monte, c'est le cas de Bernard. Ce nîmois de 64 a des problèmes cardiaques, il est donc considéré comme prioritaire. Sauf qu'il n'arrive pas à avoir un rendez-vous. "C'est toujours pareil, quand on appelle, c'est toujours complet". Cette situation est aussi vécue par Henry. À 78 ans, il est résigné : "on essaye, mais y'a rien à faire, on ne croit plus dans le vaccin".

Pour faire face, le centre de vaccination de Nîmes va augmenter significativement sa cadence de vaccination. Mais les créneaux devraient être, comme toujours, pris d’assaut.