Les contrôles des eaux de baignade : un coût nécessaire pour les communes

Alors que les températures frôlent les 40 degrés ce weekend, le lac de la Ramée à Tournefeuille reste fermé au moins jusqu'à lundi. La baignade est interdite à cause d'une cyanobactérie dans l'eau. Le lac Saint-Ferréol, à Revel, est épargné. Mais pour s'y baigner des contrôles sont nécessaires.

La prolifération d'algues, accentuée par les fortes chaleurs, rendent la baignade dangereuse à la Ramée, à Tournefeuille. Les cyanobactéries peuvent causer des irritations et des nausées notamment. La baignade est donc interdite depuis le 14 juillet, et elle le sera au moins jusqu'à ce lundi.

Pour se rafraichir, il faut se tourner vers d'autres points d'eau, comme le lac de Saint-Ferréol, à Revel. Des contrôles réguliers sont faits et il échappe aux bactéries.

Laurent Hourquet, le maire de Revel suit de près les contrôles effectués par l'Agence régionale de santé : "Il y a au moins cinq prélèvements dans la saison, dont un avant l'ouverture, il permet de définir la qualité des eaux", explique-t-il.

La municipalité débourse environ 2 à 3.000 euros par an pour ces tests. Une somme investie pour la sécurité des baigneurs et pour l'attractivité de la ville. Alors tous les ans, l'adjoint à la sécurité, François Lucena, croise les doigts pour que les tests soient bons et pour ne pas avoir à interdire la baignade.

"Au niveau du tourisme, c'est sûr que ça peut avoir un impact, mais on respecte les règles pour ne pas mettre en danger les nageurs." Avec la chaleur, les bactéries ont tendance à proliférer, l'Agence régionale de santé peut donc décider de faire plus de tests. Pour l'instant ils sont bons à Saint-Ferréol, rien ne vous empêche donc de prendre un bon bain !