Covid : hausse des contrôles du pass sanitaire, pour alerter sur la flambée de l'épidémie à Jonzac

"Le taux d'incidence en Haute-Saintonge dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants", s'alarme la sous-préfète de Jonzac, Estelle Leprêtre. Face à cette situation, les gendarmes augmentent donc les contrôles surprises de pass sanitaires, comme ce dimanche 12 décembre, au centre des congrès de Jonzac et au marché de Noël de Pons. Une moyen, surtout, de faire de la pédagogie et de rappeler les règles sanitaires.

Des changements réguliers de règles qui perdent les Jonzacais

"J'ai eu ma troisième dose il y a trois jours... Et mon pass ne fonctionne pas !" déplore Anne-Marie, à l'entrée du salon de l'orchidée, à Jonzac. Elle s'apprête à tourner les talons, mais les gendarmes se rendent compte que c'est un problème technique. "Son pass est valide sur le logiciel de nos téléphones", constate le capitaine Lavaud. "Il ne marche pas sur ceux des hôtesses d'accueil, qui ne sont pas encore à jour car les dernières mesures sont très récentes !"

Car les changements réguliers de règles, dans la validité du pass sanitaire, perturbent autant les personnes contrôlées, que ceux qui contrôlent. "Je n'ai pas réalisé qu'il y avait un problème et que le logiciel n'était pas à jour", souffle une des hôtesses d'accueil du salon. Plus de peur que de mal donc pour Anne-Marie, et c'est l'occasion pour les gendarmes de faire un peu de pédagogie. "Car on est à nouveau dans une phase de transition", explique Estelle Leprêtre, la sous-préfète de Jonzac. "Et les mesures évoluent très rapidement, un peu comme le virus."

"Rappeler l'urgence de la situation"

En plus de mieux expliquer les mesures, les contrôles des gendarmes permettent aussi de rappeler "l'urgence de la situation", note la sous-préfète. "On oublie un peu trop que le Covid est toujours là, et ces contrôles récurrents servent de piqûre de rappel."

Les gendarmes de Jonzac prévoient quant à eux "de maintenir un haut rythme de contrôles, avec la hausse de l'épidémie", explique le capitaine Lavaud. "Il y en aura par exemple dans les marchés de Noël."