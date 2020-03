Les contrôles routiers ont commencé à Tours et en Indre-et-Loire pour faire respecter le confinement

Des contrôles tout azimut, automobilistes comme piétons. Au commissariat de Tours comme au poste de Joué- lès-Tours c'est en tout une dizaine de patrouilles composées de 3 à 4 fonctionnaires de la police nationale qui sillonnent la ville en permanence, une opération coordonnée avec la police municipale. Des contrôles routiers aléatoires d'une demi-heure chacun, aux ronds points, sur les principaux axes ainsi qu'aux entrées de ville comme à Tours nord ou encore par exemple à proximité de l'A10. "Les policiers s'intéressent principalement aux véhicules des professionnels qui ne sont pas autorisés à travailler" explique le directeur départemental de la sécurité publique. Pour le moment l'opération se veut pédagogique. "Globalement ce n'est que du positif, les gens respectent les consignes" explique Stéphane D'Hayer.

Les piétons peuvent aussi être contrôlés

Même si toutes les personnes ne présentent pas encore de déclaration écrite sur le motif de leur déplacement, les contrôles se font également dans les lieux qui d'ordinaire favorisent les regroupements comme la place Plumereau, les bords de Loire mais également aux arrêts du tramway, ceux des bus et aussi là ou les livreurs à vélo se retrouvent. Si les policiers ne portent pas de masque pour se protéger lors des contrôles, "c'est qu'ils restent à distance le plus possible et à tout moment ils peuvent se prémunir" explique Stéphane D'Hayer qui affirme que les équipages sont munis d'un kit avec gants, masques et gel hydroalcoolique. "Ils ne sont pas suffisamment équipés de protection individuelle" déclare pour sa part Bruno Berger le représentant régional du syndicat Alternative Police CFDT.