Les côtes bretonnes enfin en trois dimensions sur internet

C'était un outil très attendu... et un travail titanesque ! Le SHOM, Service hydrographique et océanographique de la Marine et l'IGN met en ligne une cartographie 3D des cartes bretonnes.

Le projet s'appelle Litto3D , pour le trouver il faut cliquer sur base de données maritimes et littorales puis Altimétrie littorale et Litto3D.

Outil ludique mais aussi très important pour les pouvoirs publics.

Le projet a coûté 4,3 millions d'euros, financé par l'Etat, la région Bretagne et l'Union européenne.

On précise à 7h45 ce vendredi avec Marie Dauguet, ingénieure hydrographe au SHOM sur France Bleu Breizh Izel.